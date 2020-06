Hélène Ségara : son gros coup de gueule contre un magazine pour une photo

Pendant le confinement, Hélène Ségara a régulièrement donné de ses nouvelles sur Instagram. Le 18 mai dernier, ses fans ont eu le plaisir de la retrouver sur M6 dans un numéro spécial de "La France a un incroyable talent". Avec ses acolytes Eric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et David Ginola, la chanteuse a revisionné les meilleurs moments de l'émission. Une soirée pendant laquelle sa coiffure a fait le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, elle arborait une mèche qui cachait totalement son oeil droit. De quoi susciter la curiosité des internautes. "On dirait qu'elle cache un truc", postait l'un d'entre eux.

Sur Instagram, dans une publication qu'elle a depuis effacée, Hélène Ségara s'était expliquée. "Pour répondre à tous les vilains qui n'ont pas aimé ma mèche, je cachais juste une chirurgie récente de l'oeil pour être malgré tout au rendez-vous avec le sourire", postait-elle en légende d'une vidéo présentant les coulisses de l'émission.

"Je souhaite dénoncer cette manière d'agir"

Avec le déconfinement, Hélène Ségara fait un retour en force. Alors que son prochain album "Karma" devrait prochainement sortir, la chanteuse de 49 ans participe ce mardi 23 juin à une émission dérivée de "La France a un incroyable talent" baptisée "La France a un incroyable talent : la bataille du jury". Pour en parler, elle a donné une interview au magazine "Nous Deux", profitant de cet échange pour donner des nouvelles sur son état de santé. "Je n'ai jamais dit que j'étais guérie, jamais dit que j'étais une victime, mais j'ai subi dix-sept opérations", a-t-elle dit. L'une d'entre elles a été réalisée pendant le confinement.

Peu après la parution de cette interview, Hélène Ségara a poussé un coup de gueule sur Twitter contre le magazine. "'Nous Deux' a souhaité me mettre en couverture de ce nouveau numéro. Le magazine a, dans un premier temps, sélectionné une photo qui ne me convenait pas", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Confronté à mon refus et malgré les nombreuses alternatives offertes, le magazine a préféré publier, probablement par vengeance, une photo de moi prise à l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, où j'étais physiquement fatiguée, diminuée et sous cortisone. Je souhaite aujourd'hui dénoncer cette manière d'agir". L'intégralité de son message est à retrouver ci-dessous.

J’ai souhaité vous dire quelques mots suite à la parution du nouveau numéro de @NousDeuxMag aujourd’hui, et indépendamment des inexactitudes dans la retranscription de mes propos. pic.twitter.com/ILKyPuQRpc — Hélène Ségara (@helenesegaraoff) June 23, 2020

