Helmut Fritz "ancien chômeur" : ce que son single "Ça m'énerve" lui a rapporté (Exclu vidéo)

Le 8 septembre dernier, Jordan de Luxe a reçu Helmut Fritz dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Le chanteur de 45 ans s'est fait connaître en 2009 avec son titre "Ça m'énerve". En exclusivité, il s'était confié sur l'élaboration de ce single. Comment est-il né ? "Ça fait trois ans que je suis en train d'essayer de proposer des maquettes aux maisons de disque pop dans un style très Calogéro, des petites balades pop poétiques, et ça ne marche pas. Ce n'est pas le moment (...) Il ne se passe rien. Donc je me dis : 'Il est hors de question que je ne fasse pas ce métier, donc je vais ruser et je vais utiliser quelque chose pour obliger les gens de ce métier à mettre un regard sur mon travail'. J'ai l'idée, après avoir vu un reportage sur Karl Lagerfeld (...) de faire une sorte de parodie du créateur, en couleur, dans la musique, un truc improbable. Et donc je crée Helmut Fritz et j'écris 'Ça m'énerve' d'un trait", a-t-il expliqué.

"C'était agréable"

Ce week-end, Helmut Fritz a fait son retour sur Non Stop People dans "Good Morning Week-end", émission présentée par Mickaël Dorian. Ce dernier a voulu savoir combien de fois son single "Ça m'énerve" est passé à la radio. "Je sais à l'époque, sur les principales radios en trois lettres, c'était du 12 fois par jours, plusieurs dizaines de milliers de passages sur les radios françaises", a répondu le chanteur.

"Il paraît qu'un artiste touche 100 euros à chaque fois qu'un titre passe 14 fois à la radio, c'est vrai ?" a continué l'animateur. "C'est possible. Mais dans ce cas-là, je serais beaucoup plus riche que ça, j'aurais 15 Rolex. Non, ça fait moins que ça", a répondu le chanteur. Et d'en dire plus sur ce que ça lui a rapporté. "C'était bien, parce que j'étais chômeur juste avant que ça m'arrive. En plus d'avoir concrétisé quelque chose d'artistique, c'était agréable".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Good Morning People" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV