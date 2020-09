Héloïse Martin : pourquoi sa première participation à Fort Boyard lui a valu de vives critiques

C’est en juillet 2019 qu’Héloïse Martin a participé pour la toute première fois à Fort Boyard. Mais alors que la jeune actrice souhaitait se surpasser pour la bonne cause, elle a rapidement été la cible de violentes critiques et d’attaques à cause de son poids. Victime de grossophobie, Héloïse Martin avait pris la ferme décision de quitter Twitter : "C’est dingue de recevoir autant d’insultes sur mon physique. J’ai participé à Fort Boyard et nous avons joué pour une magnifique association. Je n’étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles. Et ce ne sont pas mes formes qui m’ont empêchée de gagner des clefs et des indices. C’est de la bêtise et de la méchanceté gratuite. Je vous plains tellement. Allez ciao Twitter, bonne continuation les haters", avait écrit la jeune femme dans son dernier post sur le réseau social.

L’actrice victime de grossophobie

Auprès de Télé Loisirs en juillet 2019, Héloïse Martin s’était confiée sur ces moqueries qui avaient déjà commencé lors de son passage dans Danse avec les stars en 2018 : "Je ne m’attendais pas à cela. C’était démesuré et inapproprié. Si même dans des programmes familiaux, je me fais insulter, je préfère quitter Twitter. ça devient malsain. Au moment d’aller me coucher, j’ai regardé l’application. J’avais reçu trop de messages sur mon apparence. Ça a été la goutte d’eau […] Pendant la deuxième moitié de l’émission, je n’étais plus concentrée tellement j’étais énervée. Ils savent appuyer où ça fait mal". Malgré ce très mauvaise souvenir, Héloïse Martin a accepté de refaire un passage dans Fort Boyard ce samedi 19 septembre sur France 2.

Par Alexia Felix