Héritage de Johnny Hallyday : ce que David et Laura ont obtenu de Laeticia

Depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017 à Marnes-la-Coquette, le clan Hallyday se déchire autour de l'héritage du chanteur. Depuis deux ans et demi, de nombreux rebondissements ont rythmé l'affaire au sujet de cette succession, notamment avec l'apparition au début du conflit de tensions entre Laeticia Hallyday et ses deux beaux-enfants, David Hallyday et Laura Smet.

En octobre dernier, Sylvie Vartan avait accepté de réagir à cette guerre judiciaire lors de sa venue dans "Morandini Live", l'émission que Jean-Marc Morandini présente quotidiennement sur CNews et Non Stop People. Elle dénonçait alors "un déballage indécent". Et de poursuivre : "C'était de pire en pire. Une escalade sans fin. Chaque jour, nous apprenions quelque chose de nouveau. Il y avait ce testament... Je connais le prix de la célébrité, mais là, cela a dépassé les limites de la décence".

La fin d'une bataille judiciaire ?

Après des mois de tensions, la situation semblerait revenir au calme. En effet, ce vendredi 19 juin, de nouveaux éléments ont été dévoilés par le magazine Closer sur l'avancée du dossier concernant l'héritage de Johnny Hallyday. Tout d'abord, David Hallyday aurait fait preuve d'une grande générosité vis-à-vis de sa soeur, Laura Smet. En effet, d'après les informations exclusives de nos confrères, le chanteur aurait décidé de lui céder l'intégralité de ses parts.

Mais ce n'est pas tout. En effet, Laeticia Hallyday serait sur le point de signer un accord définitif de partage avec Laura Smet et David Hallyday. Une "réconciliation" qui pourrait mettre fin à leur bataille judiciaire. Toujours d'après le magazine Closer, cet accord contiendrait "plusieurs décisions hautement symboliques". Alors que David Hallyday "aurait obtenu les droits d'interprète de la chanson 'Sang pour sang' - titre qu'il avait lui-même composé pour son père - Laura Smet a également "hérité" de quelque chose. En effet, elle "a obtenu les droits d'interprète" de la chanson "Laura", sortie en 1987. Dans ses colonnes, le magazine a souligné une "symbolique bouleversante".

