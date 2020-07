Hermine de Clermont-Tonnerre dans le coma : son ex-mari donne des nouvelles inquiétantes

Cela fait plusieurs semaines que les proches d'Hermine de Clermont-Tonnerre sont très inquiets. L'aristocrate a été placée dans le coma à la suite d'un accident de moto assez grave. C'est le producteur Thierry Klemeniuk qui avait annoncé la triste nouvelle à l'époque sur son compte Facebook : "Prions tous pour notre Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre". Elle s'était fait connaître du grand public par son train de vie très mondain. Issue d'une famille d'aristocrate, elle est toujours présente dans les galas mondains et rallyes. Son titre de princesse lui a valu de vivre plusieurs expériences de télé-réalité comme Fear Factor en 2004 ou La Ferme Célébrités en Afrique six ans plus tard. Suite à l'annonce de cet accident de moto, de nombreuses personnalités avaient tenu à lui rendre hommage.

"une situation très critique"

C'est le cas notamment de la créatrice du Rallye des princesses, Viviane Zaniroli qui écrivait sur Facebook : "En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto, on pense fort à Allegra et Calixte ses enfants. Ma princesse chérie tu es une warrior, bats-toi". Jean-Luc Lahaye avait donné quelques indices sur son état de santé quelques jours après : "Pronostic vital engagé, j’espère qu’elle va s’en sortir , soulignait Jean-Luc Lahaye sur Non Stop People. C’est une fille que j’adore. On a le même cabinet comptable, que je lui ai présenté d’ailleurs. Très fidèle Hermine. Très joyeuse évidemment. Personnage extraordinaire. Elle est maman aussi, donc pour cette raison aussi j’espère qu’elle va s’en sortir et qu’elle va récupérer toute sa mobilité."

Ce mercredi 1 juillet, c'est son ancien mari, Alastair Cuddeford qui a donné quelques nouvelles, pas tellement rassurantes, par l'intermédiaire de l'AFP. "Hermine reste dans une situation très critique, mais est bien prise en charge à l'hôpital".

Par J.F.