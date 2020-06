Hermine de Clermont-Tonnerre : La duchesse dans le coma après un terrible accident

Ce sont des amis d’Hermine de Clermont-Tonnerre qui ont annoncé la terrible nouvelle. Ce mardi 2 juin, le producteur Thierry Klemeniuk a révélé sur son compte Facebook que la grande duchesse avait été placée dans le coma après "un grave accident de moto" survenu le lundi 1er juin : "Prions tous pour notre Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre". Rapidement, Viviane Zaniroli, amie fidèle de la duchesse, a partagé l’information sur le réseau social : "En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto, on pense fort à Allegra et Calixte ses enfants. Ma princesse chérie tu es une Warrior, bats-toi". Selon les informations de nos confrères de Gala, Hermine de Clermont-Tonnerre serait actuellement en clinique et son état serait "préoccupant".

Sa famille dans le silence depuis l’accident

Soeur de l’actuel duc de Clermont-Tonnerre, Hermine de Clermont-Tonnerre est une figure du show business. A 22 ans, la duchesse s’est lancée dans une carrière de styliste au sein de la maison Dior, avant de créer quelques années plus tard sa propre agence d’événementiel. Hermine de Clermont-Tonnerre a également écrit plusieurs livres, Politesse oblige : Le Savoir-Vivre aujourd'hui (1996), Politesse oblige : savoir-vivre au xxie siècle (2003), Un jour mon prince viendra, mais où, quand, comment ? : Savoir-aimer (2001), ou encore Mon prince est venu : pour un temps, pour longtemps, ou pour toujours ? (2005). La duchesse de 54 ans a également été aperçue dans plusieurs émissions de télévision. En 2003, elle a été choisie pour faire partie du jury de l'élection de Miss France. Elle a également participé à deux programmes de télé-réalité : Fear Factor en 2004 et La Ferme Célébrités en 2010. Hermine de Clermont-Tonnerre est également mère de deux filles, Allegra et Calixte, fruits de son amour avec son ancien époux, Alastair Cuddeford.

Par Alexia Felix