Hermine de Clermont-Tonnerre : la duchesse est morte à 54 ans

C'est une terrible nouvelle que vient d'annoncer la famille d'Hermine de Clermont-Tonnerre dans un communiqué. Dans le coma depuis le 1er juin des suites d'un grave accident de moto, la jet-setteuse vient de décéder. "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966 vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille. Fille du Duc et Prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et de Anne Moranvillé. Avec son compagnon Alastair Cuddeford elle a eu deux enfants : Allegra et Calixte. Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand coeur qui avait toujours du temps pour les autres" annonce la famille.

Avant de poursuivre : "Il suffisait qu'elle entre dans une fête pour changer l'ambiance et dynamiser toute l'assistance. Elle restera comme une référence pour la fin du XX° siècle d'un art de vivre. Elle vous transportait avec une joie et une gentillesse que l'on que l'on n'est pas près d'oublier tout comme son sourire même si elle en a dérouté plus d'un par sa franchise et son enthousiasme".

"une grande dame au grand coeur"

Depuis plusieurs semaines maintenant, des personnalités de différents horizons lui apportaient son soutien. C'est le cas notamment de Jean-Luc Lahaye qui faisait part de son inquiétude concernant son état de santé. Sur le plateau de L'instant de Luxe, il avait déclaré : "Nous sommes très proches. J’ai appris la nouvelle. Un accident de moto très grave semble-t-il. Pronostic vital engagé. J’espère qu’elle va s’en sortir. C’est une fille que j’adore, une amie fidèle, très joyeuse, un personnage extraordinaire. Elle est maman et pour cette raison aussi j’espère qu’elle va s’en sortir".

Il y a quelques jours, son ex-mari, Alastair Cuddeford, donnait des nouvelles pas très rassurantes à l'AFP: "Hermine reste dans une situation très critique, mais est bien prise en charge à l'hôpital".

Par J.F.