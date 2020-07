Hermine de Clermont-Tonnerre : les premiers mots de son ex-mari depuis sa mort

C'est une triste nouvelle qui a été dévoilée vendredi 3 juillet au sujet d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Un mois après avoir été victime d'un grave accident de moto pour lequel elle avait été plongée dans le coma, la duchesse est décédée à l'âge de 54 ans. Elle était alors hospitalisée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. La nouvelle de sa disparition a été annoncée par un communiqué officiel publié par sa famille. "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966, vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille (...) Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand coeur qui avait toujours du temps pour les autres".

Le 21 juin dernier, son ex-mari Alastair Cuddeford et leurs deux enfants - Allegra et Calixte - lui avaient rendu visite. Le père de famille avait alors raconté ce premier signe encourageant qui laissait entrevoir l'espoir d'une possible guérison. le 1er juillet dernier, il était une nouvelle fois sorti de son silence, mais cette fois-ci pour donner des nouvelles peu rassurantes. "Hermine reste dans une situation très critique, mais est bien prise en charge à l'hôpital", confiait-il à l'AFP.

"Je suis retombée amoureux d'elle"

Ce lundi 6 juillet, Alastair Cuddeford a été contacté par Gala. Il s'est exprimé pour la première fois publiquement depuis la disparition d'Hermine de Clermont-Tonnerre. L'occasion pour lui de rendre un vibrant hommage à celle qu'il considérait comme "le grand amour de sa vie". "Les dix années que j'ai passées avec elle ont été les meilleures de ma vie", a-t-il dit. Le couple s'était séparé en 2009. Et de poursuivre : "J'ai compris tout l'amour que j'avais pour elle, je suis retombé amoureux d'elle. Hermine était unique au monde, elle amenait une lumière et une joie partout où elle allait. Son esprit n'est pas parti. Nous nous souviendrons toujours de son amour et de son affection. Nous souhaitons remercier nos amis pour leur soutien et leur amour durant cette période difficile".

Par Non Stop People TV