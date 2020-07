Hermine de Clermont-Tonnerre morte : ce bel hommage prévu par ses proches

Après des semaines de coma, Hermine de Clermont-Tonnerre est décédée. La duchesse rebelle avait été victime d'un lourd accident de moto le 1er juin dernier. Alors que ses proches avaient encore espoir qu'elle se réveille, ils ont annoncé une triste nouvelle ce vendredi dans un communiqué. "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966 vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille. Fille du Duc et Prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et de Anne Moranvillé. Avec son compagnon Alastair Cuddeford elle a eu deux enfants : Allegra et Calixte. Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand coeur qui avait toujours du temps pour les autres".

une grande fête en préparation

Ses proches ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Stéphane Bern, Valérie Bénaïm encore Françoise Laborde, tous ont tenu à souligner la gentillesse de la jet-setteuse. "Herminette, tu vas nous me manquer terriblement.. ta folie ta générosité... ta joie de vivre... je déteste 2020... je t'aime fort.. embrasses Gonzague…" écrivait l'ancien acheteur d'Affaire Conclue sur son compte Twitter. C'est pourquoi, ils se mobilisent tous afin de lui rendre un bel hommage. Selon Paris Match, les obsèques se feront en toute intimité, mais pour souligner son caractère festif et sa personnalité extravertie, ses proches prépareraient une grande fête prévue au moins de septembre prochain.

