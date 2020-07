Hermine de Clermont-Tonnerre morte : cette émouvante promesse de son ex-mari

Le 3 juillet dernier, Hermine de Clermont-Tonnerre s'est éteinte à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, à Paris. Morte à seulement 54 ans suite à un terrible accident de moto, celle qui avait un titre de duchesse et qui était considérée comme l'une des reines de la jet-set française laisse derrière elle, deux enfants : Allegra, née en 2003, et Calixte, né en 2005.



Le 9 juillet, les deux adolescents étaient présents aux obsèques de leur maman, à l'Eglise Saint-Pierre de Montmartre, à Paris, aux côtés de leur père, Alastair Cuddeford. Le financier britannique qui a été marié à Hermine de Clermont-Tonnerre entre 1999 et 2009 demeure inconsolable depuis l'annonce du décès de son ex-épouse et ne cesse de lui rendre hommage.

Une promesse touchante

"Les dix années que j'ai passées avec elle ont été les meilleures de ma vie. J'ai compris tout l'amour que j'avais pour elle, je suis retombé amoureux d'elle. Hermine était unique au monde, elle amenait une lumière et une joie partout où elle allait. Son esprit n'est pas parti. Nous nous souviendrons toujours de son amour et de son affection. Nous souhaitons remercier nos amis pour leur soutien et leur amour durant cette période difficile" a-t-il dit à Gala au sujet de celle qui a été "le grand amour de sa vie".

Dans son dernier numéro, le magazine "Point de vue" fait le récit des funérailles de la duchesse. Ce jour-là, Alastair Cuddeforf a tenu à rendre hommage à son ex-femme en évoquant les derniers moments passés avec elle. Il a aussi tenu à lui faire une belle promesse : "Je te promets d’être le père que tu aurais voulu que je sois pour nos enfants", a-t-il déclaré, selon nos confrères.



Par E.S.