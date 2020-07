Hermine de Clermont-Tonnerre morte : Françoise Laborde lui rend hommage

Après un mois de coma, Hermine de Clermont-Tonnerre est décédée, la jet-setteuse avait été victime d'un grave accident de scooter le 1er juin dernier. Après des semaines d'espoirs, ses proches n'ont pas annoncé une bonne nouvelle ce vendredi 3 juillet. Dans un communiqué ils ont fait part de son décès. "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966 vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille. Fille du Duc et Prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et de Anne Moranvillé. Avec son compagnon Alastair Cuddeford elle a eu deux enfants : Allegra et Calixte. Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand coeur qui avait toujours du temps pour les autres".

"adieu herminette"

Depuis, les nombreux hommages se multiplient, de la part d'anonymes ou d'amis. Stephane Bern et Pierre-Jean Chalençon ont tenu à lui adresser un dernier hommage : "Ma princesse... herminette tu va nous me manquer terriblement.. ta folie ta générosité... ta joie de vivre ... je déteste 2020 ... je t’aime fort .. embrasses Gonzague...que c est con la vie …" écrivant l'ancien acheteur de l'émission Affaire Conclue.

Et ce samedi 4 juillet, c'est son amie Françoise Laborde qui lui adresse un mot. Sur son compte Instagram, elle poste une photo de la duchesse qu'elle a légendée : "Ma belle et tendre Hermine ... on a tant espéré que tu te réveilles... Adieu Herminette. Toujours belle, baroque, espiègle. RIP. Pensées à tous ceux qui l’aimaient".

Par J.F.