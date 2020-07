Hermine de Clermont-Tonnerre morte : Les détails de son accident dévoilés

Hermine de Clermont-Tonnerre n’a finalement pas réussi à s’en sortir. Un mois après avoir été victime d’un grave accident de moto, puis avoir été placée dans le coma, la duchesse est décédée le 3 juillet dernier à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. C’est sa famille qui a annoncé la nouvelle via un communiqué : "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966, vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille (...) Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand coeur qui avait toujours du temps pour les autres". Et alors que les proches d’Hermine de Clermont-Tonnerre poursuivent leur deuil, les détails du terrible accident ont été révélés.

Elle aurait percuté un arbre

Nos confrères de Gala affirment détenir les détails autour de l’accident de moto qui a coûté la vie à la princesse. Ainsi le jour de l’accident, Hermine de Clermont-Tonnerre avait mangé avec son compagnon avant de décider de regagner son domicile à moto après avoir craqué sur la Triumph de l’un de ses convives, une moto à l’anglaise "avec un accélérateur et frein inversés". Selon Gala, Hermine de Clermont-Tonnerre aurait insisté pour faire un tour avec cette moto avec un casque trop grand pour elle : "Alors qu'elle roulait et que le casque se baladait sur sa tête, elle aurait eu le mauvais réflexe de vouloir le resserrer". Perturbée dans sa conduite, Hermine de Clermont-Tonnerre aurait malheureusement percuté un arbre.

Par Alexia Felix