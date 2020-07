Hermine de Clermont-Tonnerre morte : qui est Alastair Cuddeford, son ex-mari et père de ses enfants ?

Hermine de Clermont-Tonnerre n'a pas survécu. Depuis son grave accident de moto le lundi 1er juin, elle était plongée dans le coma à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Agée de 54 ans, la duchesse est décédée ce vendredi 3 juillet, a annoncé sa famille dans un communiqué : "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966 vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille". Fille du Duc et Prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et de Anne Moranvillé, Hermine de Clermont-Tonnerre était la mère de deux enfants, Allegra et Calixte, nés de son union avec Alastair Cuddeford.

"Le grand amour de sa vie"

Entre 1999 et 2009, Hermine de Clermont-Tonnerre a été mariée avec l’homme d’affaires Alastair Cuddeford. Durant dix ans, le couple a vécu une "relation intense et passionnée". Dans le livre "Hommes/Femmes, Ce qu’elles en disent" publié en 2019, la duchesse confiait avoir fait une "rencontre fulgurante" avec Alastair Cuddeford. Malgré leur divorce, Hermine de Clermont-Tonnerre était restée admiratrice de son ancien époux, "le grand amour de sa vie". Le financier britannique ne manque pas d'humour en tout cas. ""Bien éduqué, bien voyagé, bien nourri. Fasciné par l'avenir mondial, consterné par la plupart des politiques mondiales, aime le yachting classique", écrit-il sur son profil Twitter.

Véritable mondaine vue dans de nombreuses soirées people et de charité, Hermine de Clermont-Tonnerre est ensuite restée discrète sur sa vie privée et n'a pas officialisé de relation depuis. Avant sa disparition, son ancien mari avait donné des nouvelles peu rassurantes à l'AFP sur l'état de santé de la duchesse : "Hermine reste dans une situation très critique, mais est bien prise en charge à l'hôpital".

Par Marie Merlet