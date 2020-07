Hermine de Clermont-Tonnerre morte : qui sont ses enfants ?

Le 2 juin dernier, Hermine de Clermont-Tonnerre a été victime d'un grave accident de moto. Plongée dans le coma, son état de santé avait alors été jugé préocuppant par les équipes médicales qui l'ont prise en charge. Sur le plateau de "L'Instant de Luxe", Jean-Luc Lahaye avait fait part de son inquiétude pour celle qu'il considère comme son amie. Sur les réseaux sociaux, les témoignages d'affection et les messages d'encouragements de personnalités qui la connaissaient ont afflué, notamment celui de Françoise Laborde qui lui demandait de "tenir bon".

Le 21 juin dernier, son ex-mari Alastair Cuddeford lui avait rendu visite. Il avait alors raconté ce premier signe encourageant qui laissait entrevoir l'espoir d'une possible guérison. "Elle a ouvert les yeux. Au début, il n'y avait pas de vraie conscience dans son regard, mais après cinq minutes, ses pupilles suivaient mes mouvements de la main. Elle a été réveillée pendant environ 15 minutes. Puis elle a sombré à nouveau", disait-il sur Facebook. Mercredi 1er juillet, il est une nouvelle fois sorti de son silence, mais cette fois-ci pour donner des nouvelles peu rassurantes. "Hermine reste dans une situation très critique, mais est bien prise en charge à l'hôpital", confiait-il via l'AFP.

Une famille discrète dans les médias

Ce vendredi 3 juillet, le décès d'Hermine de Clermont-Tonnerre a été annoncé par un communiqué officiel publié par sa famille. "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966, vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille (...) Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand coeur qui avait toujours du temps pour les autres".

À 54 ans, Hermine de Clermont-Tonnerre laisse derrière elle deux enfants, Allegra (née en 2003) et Calixte (né en 2005), fruits de son amour avec Alastair Cuddeford avec lequel elle est restée en couple pendant dix ans. Les deux adolescents sont scolarisés à Paris, d'après des informations relayées par Gala. En janvier dernier, ils avaient fait une apparition aux côtés de leur maman lors de la présentation du one-woman-show "On The Road Again" de Chantal Ladesou au Palais des Sports de Paris.

Par Non Stop People TV