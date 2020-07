Hermine de Clermont-Tonnerre morte : Stéphane Bern, Pierre-Jean Chalençon réagissent

A seulement 54 ans, Hermine de Clermont-Tonnerre est décédée. C’est via un communiqué que sa famille a fait part de la terrible nouvelle. "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966 vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille. Fille du duc et prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et d'Anne Moranvillé. Avec son compagnon Alastair Cuddeford elle a eu deux enfants : Allegra et Calixte. Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand cœur qui avait toujours du temps pour les autres", peut-on lire. Plusieurs de ses proches comme Valérie Benaïm, ont réagi. En effet la duchesse avait participé au rallye des princesses avec l’animatrice. « Je suis sous le choc. (…) Tu resteras éternellement cette femme au grand cœur, princesse rock and roll qui illuminait tous ceux qu’elle rencontrait (…) », écrit notamment la chroniqueuse de Cyril Hanouna.

Tous saluent son grand cœur

« Très triste d’apprendre la mort d’Hermine de Clermont-Tonnerre à l’âge de 54 ans des suites d’un accident de moto. Cœur d’or, solaire et généreuse », commente de son côté le spécialiste du gotha Stéphane Bern. « Ma princesse, Herminette, tu vas nous manquer terriblement… Ta folie, Ta générosité, ta joie de vivre… », écrit de son côté son ami Pierre-Jean Chalençon qui ajoute « détester l’année 2020 ». Avec son ex-compagnon Alastair Cuddeford, Hermine de Clermont-Tonnerre avait eu deux enfants : Allegra et Calixte. Personnage du gotha et de la jet-set parisienne, elle avait participé à des émissions de télé-réalité comme "La Ferme Célébrités" en 2010.

Je suis ss le choc.On a tellement ri,toi ma pilote, moi ta co-pilote cette année 2009 au rallye des princesses!Tu resteras éternellement cette femme au grand cœur,princesse rock and roll qui illuminait ts ceux qu’elle rencontrait, joyeuse,exhuberante et généreuse. Un ange. pic.twitter.com/ST3PWphxb8 — Valerie Benaim (@BenaimValerie) July 3, 2020

Très triste d’apprendre la mort d’Hermine de Clermont-Tonnerre à l’âge de 54 ans des suites d’un accident de moto. Cœur d’or, solaire et généreuse RIP https://t.co/nVpLmYiX0R via @yahooactufr — Stéphane Bern (@bernstephane) July 3, 2020

Ma princesse... herminette tu va nous me manquer terriblement.. ta folie ta générosité... ta joie de vivre ... je déteste 2020 ... je t’aime fort .. embrasses Gonzague...que c est con la vie ... pic.twitter.com/4ZMzC2Inzc — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) July 3, 2020

