Hermine de Clermont-Tonnerre : Pierre-Jean Chalençon lui rend un touchant hommage pour ses obsèques

La famille et les proches d'Hermine de Clermont-Tonnerre lui ont dit un dernier au revoir ce jeudi 9 juillet. Les obsèques de la duchesse décédée des suites d’un accident de moto, ont réuni en l'église Saint-Pierre de Montmartre, ses deux enfants Allegra et Calixte et son ex-mari Alastair Cuddeford. Depuis la disparition d'Hermine de Clermont-Tonnerre qui était plongée dans le coma depuis le 1er juin, les hommages se sont multipliés de la part de ses amis. Proche de l'aristocrate rebelle, Pierre-Jean Chalençon avait partagé sa tristesse sur Twitter en apprenant son décès : "Ma princesse... Herminette tu va nous - me - manquer terriblement.. Ta folie ta générosité... Ta joie de vivre ... Je déteste 2020 ... Je t’aime fort .. Embrasse Gonzague [Saint Bris, décédé en août 2017 dans un accident de la route, ndlr]... Que c'est con la vie...".

"Une pensée pour Hermine"

Pour rendre un dernier hommage à Hermine de Clermont-Tonnerre le jour de ses obsèques, Pierre-Jean Chalençon lui a adressé un touchant message : "Une pensée pour Hermine. C'était son inhumation.... Ce jeudi... Repose en paix ma princesse". Après avoir soutenu son amie lorsqu'elle était encore dans le coma, le collectionneur qui a quitté Affaire conclue, vit une nouvelle épreuve après la perte de plusieurs proches cette année. Disparue à cause d'un accident de moto, Hermine de Clermont-Tonnerre portait un casque trop grand pour elle et "aurait eu le mauvais réflexe de vouloir le resserrer : un moment d’inattention, couplé à la particularité de cette moto anglaise montée à l'opposé de ses habitudes, qui aura eu raison de la vie de la princesse, qui percuta violemment un arbre", a expliqué Gala dans son numéro de la semaine.

Une pensée pour hermine ... c était son inhumation.... ce jeudi ... reposes en paix ma princesse — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) July 9, 2020

Par Marie Merlet