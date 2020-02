Hervé Bourges, figure des médias français, est mort à l’âge de 86 ans

Hervé Bourges laisse derrière lui une riche carrière dans l'audiovisuel français. Ce dimanche 23 février, il est décédé à l'âge de 86 ans, ont annoncé ses proches à l'AFP. Entouré de son épouse et de proches, il s'est éteint dans un hôpital parisien. Journaliste, Hervé Bourges a été à la tête de différents médias au fil des années. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) en 1955, il était devenu directeur puis président de l'école en 1976. Hervé Bourges a ensuite dirigé successivement RFI (Radio France Internationale) en 1981, TF1 (jusqu'à sa privatisation en avril 1987), Canal+ Afrique puis Antenne 2 et FR3 jusqu'en septembre 1992. A partir de 1995, il sera président de Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pendant six ans.

Un patron passé par la politique et la diplomatie

Mais Hervé Bourges ne s'est pas illustré que dans les médias. Après avoir débuté sa carrière en 1956 en tant que rédacteur en chef au journal Témoignage Chrétien, le journaliste s'est éloigné de cet univers deux ans plus tard. Envoyé en service militaire en Algérie, ce militant anti-colonialiste est ensuite resté dans le pays pour devenir conseiller du ministre de l'Information Bachir Boumaza. Amoureux de l'Afrique, il a fondé l’École supérieure de journalisme de Yaoundé au Cameroun en 1970. Egalement défenseur de la francophonie, il est devenu ambassadeur de France auprès de l'Unesco et a été président de l'Union internationale de la presse francophone. "Hervé Bourges, c'était l'Algérie, c'était l'Afrique, c'était la francophonie, c'était le journalisme, c'était l'audiovisuel public, c'était tout l'audiovisuel. C'était une conscience. J'aimais son regard sur le monde et sur les hommes", lui a rendu hommage sur Twitter, Mathieu Gallet, ancien patron de Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel.

Par Marie Merlet