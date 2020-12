Hit Machine - Charly et Lulu : où en sont-ils de leur projet de retour de l'émission ? (Exclu vidéo)

Chaque week-end, Mickael Dorian prend les commandes de son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People dans laquelle il reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie plus intime. Ainsi, il y a quelques semaines, l'animateur a pu échanger avec Malika Ménard à l'occasion de la sortie de son livre "Fuck les complexes". Si la Miss France 2010 a évoqué l'élaboration de son projet, elle est aussi revenue sur cette agression dont elle a été victime à l'âge de 5 ans. Un récit fort au cours duquel elle a expliqué pourquoi elle n'a toujours pas porté plainte contre son agresseur présumé.

"J'avais comme une culpabilité où je me disais : 'C'est un peu ne pas protéger d'autres personnes que de ne pas les protéger de cette personne-là'. J'avais commencé un petit peu à entreprendre des démarches (...) L'un de mes meilleurs amis - qui est avocat - m'a dit : 'Raconte-moi l'histoire. Ce que tu viens de dire-là, tu vas devoir le raconter une fois, deux fois devant telle personne. Je ne te sens pas encore assez armée pour ça'. J'avais 28 ans, je crois. Il s'est écoulé encore quelques années derrière et par écrit finalement, c'était plus simple. Mais il n'y a toujours pas de plainte", disait-elle.

"On en a parlé à deux, trois personnes..."

Ce week-end, Mickael Dorian a reçu Charly et Lulu dans "Good Morning Week-End" sur Non Stop People. L'occasion pour l'animateur de leur demander où en était leur projet de retour du "Hit Machine", émission qui a cartonné pendant de nombreuses années sur M6. Pour rappel, le duo en avait parlé lors de leur dernière apparition ensemble il y a deux ans, sur le plateau de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste". À l'époque, ils avaient dit qu'ils étaient en train de travailler sur une nouvelle version de l'émission et qu'ils cherchaient un diffuseur.

"C'est vrai", a répondu Charly. Et de poursuivre : "Je pense que les diffuseurs aujourd'hui ont d'autres préoccupations, vraiment. Je peux les comprendre parce que c'est chaud. On en a parlé à deux, trois personnes qui nous ont dit : 'Ah c'est génial. Je te rappelle'". Il a poursuivi en précisant que l'idée était à la fois de produire et de présenter cette nouvelle version. Seraient-ils intéressés de revenir pour un prime ou une série de primes sur M6 pour les 25 ans de l'émission ? "Je ne suis pas très fan. Soit on fait une émission moderne 3.0 (...) Mais le côte 'revival'..." a répondu Charly.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Good Morning Week-End" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV