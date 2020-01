Hit Machine : le salaire de Charly et Lulu révélé (exclu vidéo)

Charly et Lulu ont fait pendant treize ans les beaux jours de M6 avec l’émission "Hit Machine". Le duo se rencontre dans les années 90 alors que Charly Nestor et Jean-Marc Lubin - de leurs vrais noms - travaillent avec Christophe Dechavanne. Les deux hommes participent à la production de "Ciel, mon mardi !" avant de devenir chroniqueurs pour l’émission "Coucou c’est nous !" Ils débarquent sur la sixième chaîne en juillet 1995 pour présenter le "Hit Machine", émission musicale qui deviendra culte. Les deux complices se font également remarquer en parodiant leurs invités et notamment les boys bands. Leur chanson "Le feu, ça brûle" issue de l’album parodique "Même pas mâles" devient d’ailleurs un tube. Le duo quitte la présentation du "Hit Machine" en 2008.

Leur parodie "Le feu, ça brûle" leur a rapporté beaucoup d’argent

Depuis, Charly et Lulu évoluent toujours dans le monde de la télévision. Lulu, de son vrai nom Jean-Marc Lubin est responsable des productions de Non Stop People. L’ancien animateur a d’ailleurs accepté de répondre aux questions de Jordan de Luxe dans "L’instant de Luxe" diffusé sur Non Stop People. Avec humour, il a dévoilé combien lui et Charly touchaient pour présenter le "Hit Machine". "La dernière année, on gagnait 17 000 euros par mois tous les deux", indique-t-il. "C’est toujours pareil. C’est parce qu’on ramenait beaucoup d’argent avec les pubs, car l’émission marchait bien. Mais pour arriver à cela, on a mis treize ans", précise-t-il. Leur tube "Le feu, ça brûle" leur a rapporté 150 000 euros, comme le révèle également Lulu au cours de cette même interview.

