Hit Machine : un retour sur M6 toujours d'actualité ? Charly répond (Exclu vidéo)

En décembre dernier, Charly et Lulu étaient les invités de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. À ce moment-là, l'animateur leur avait demandé où en était leur projet de retour du "Hit Machine", émission qui a cartonné pendant de nombreuses années sur M6. Pour rappel, le duo en avait parlé pour la première fois il y a deux ans sur le plateau de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste". Ils avaient alors dit qu'ils étaient en train de travailler sur une nouvelle version de l'émission et qu'ils cherchaient un diffuseur.

"C'est vrai", avait confié Charly dans "Good Morning Week-End". Et de poursuivre : "Je pense que les diffuseurs aujourd'hui ont d'autres préoccupations, vraiment. Je peux les comprendre parce que c'est chaud. On en a parlé à deux, trois personnes qui nous ont dit : 'Ah c'est génial. Je te rappelle'". Il avait poursuivi en précisant que l'idée était à la fois de produire et de présenter cette nouvelle version.

"Sans ces deux ingrédients, c'est impossible"

Mardi 20 avril 2021, Charly a fait son retour dans les locaux de Non Stop People, mais pour cette fois participer au "Débrief de Non Stop". L'occasion pour Mickael Dos Santos de lui demander si un retour du "Hit Machine" sur M6 était toujours d'actualité. "Le projet est dans les tuyaux. M6 voudrait beaucoup faire quelque chose, mais aussi, à un moment donné, il faut être raisonnable...", a-t-il dit.

Et d'expliquer : "Refaire le 'Hit Machine', ça sous-entend d'abord quelques artistes internationaux (...) c'est compliqué. Faire honneur en disant : 'Voilà, le 'Hit Machine' a reçu quand même les plus grandes stars', il faut quand même que vous en ayiez une ou deux qui soient dans les couloirs, sinon, ça fait un peu mytho. Deuxième truc, il faut du public (NDLR, il fait référence à la crise sanitaire actuelle). Sans ces deux ingrédients, c'est impossible".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV