HPI : Audrey Fleurot angoissée par sa célébrité ? Son compagnon se confie

Le 29 avril dernier, TF1 a lancé une toute nouvelle série HPI. Dans ce programme, Audrey Fleurot incarne Morgane, une femme de ménage au sein du commissariat et maman de trois enfants. Et grâce à ses capacités de déduction et son QI de 160, elle va alors devenir consultante pour la police. Sur RFM, Audrey Fleurot avait fait des confidences sur sa condition pour jouer dans la série : "Je n'avais pas envie de m’embarquer dans cette aventure sans connaître l’acteur qui allait jouer mon partenaire. C’est pour cela que je me suis permise de proposer Mehdi. Et heureusement, TF1 a été complètement emballée par l’idée. Donc j’étais très contente. Les quelques éléments que j’ai pu bétonner, je l’ai fait, et mon partenaire principal c’était important. On n'a pas du tout révolutionné le duo comique mais c’est exactement ça, c’est l’auguste et le clown blanc : on marche en opposition". Et ce nouveau rôle pour Audrey Fleurot a rapidement apporté à l’actrice une toute nouvelle notoriété.

"Elle aime faire les choses simplement"

Une célébrité qui risque d’angoisser Audrey Fleurot. Auprès du Parisien, Djibril Glissant, son compagnon, a fait des confidences : "Elle aime faire les choses simplement, ce serait dommage qu'elle doive sortir avec des lunettes noires, en voiture avec un chauffeur, et ne plus aller au marché. Ça n'est pas son genre". Très proches, Audrey Fleurot et Djibril Glissant se sont beaucoup impliqués dans la réalisation de la série HPI : "Il a participé à l'écriture de la série, dans laquelle je me suis également beaucoup impliquée " a expliqué l’actrice au magazine Nous Deux. De son côté, Djibril Glissant a confié au Parisien avoir « pu travailler le rôle tous les deux en amont, répéter les dialogues et les déplacements, pour y inclure une part de comique et de poésie du quotidien".

Par Alexia Felix