HPI : Audrey Fleurot recadrée par le scénariste de la série

TF1 a rencontré un immense succès depuis le lancement de sa nouvelle série HPI. Et c’est Audrey Fleurot qui a été choisie pour incarner le rôle principal, Morgane uneune femme de ménage au sein d’un commissariat et maman de trois enfants. Grâce à ses capacités de déduction et son QI de 160, elle va alors devenir consultante pour la police. Lors de la promotion de la série, Audrey Fleurot a expliqué sur RFM qu’elle était sa condition pour accepter ce rôle : "Je n'avais pas envie de m’embarquer dans cette aventure sans connaître l’acteur qui allait jouer mon partenaire. C’est pour cela que je me suis permise de proposer Mehdi. Et heureusement, TF1 a été complètement emballée par l’idée. Donc j’étais très contente. Les quelques éléments que j’ai pu bétonner, je l’ai fait, et mon partenaire principal c’était important". Mais il semblerait que le comportement d’Audrey Fleurot en promotion ne soit pas au goût de Nicolas Jean, scénariste de HPI.

"Si vous l’écoutez elle a tout fait"

Le scénariste qui a travaillé pour « Demain nous appartient » avait eu l’idée de la série HPI grâce à son fils aujourd’hui âgé de 30 ans, et qui avait été diagnostiqué HPI à 8 ans : "Cela fait longtemps que je voulais créer un personnage qui lui ressemble, un personnage qui vive dans un monde qui ne lui est pas adapté", a expliqué Nicolas Jean dans Le Point Pop. Il a par la suite développé le projet avec deux autres scénaristes. Et s’il est satisfait du travail d’Audrey Fleurot dans la série, il n’aime pas en revanche les propos de l’actrice dans la presse : "Si vous l'écoutez, elle a tout fait. On ne sait même pas à quoi on a servi ni ce qu'on a foutu pendant deux ans. Je ne lui en veux pas. Quand on choisit d'être comédien, c'est parce qu'on aime être dans la lumière. Ce n'est pas la première fois qu'on me la fait celle-là, et sûrement pas la dernière".

