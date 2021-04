HPI : la condition d'Audrey Fleurot pour jouer dans la série policière de TF1

Audrey Fleurot revient avec une nouvelle série policière ce jeudi 29 avril sur TF1. Dans "HPI" (haut potentiel intellectuel), l'actrice incarne Morgane, une femme de ménage au sein d’un commissariat et maman de trois enfants. Grâce à ses capacités de déduction et son QI de 160, elle va alors devenir consultante pour la police. Mais l'enquêtrice à la personnalité énergique et insoumise ne va pas faciliter les choses pour son équipe. Impliquée dans le projet, elle a apporté son "humour" et construit le look improbable de son personnage, a-t-elle confié à 20 minutes, Audrey Fleurot forme un duo avec Mehdi Nebbou (Le Bureau des légendes) dans le rôle du lieutenant Adam Karadec. Si "le duo marche vraiment bien", c'est parce que l'actrice a choisi elle-même son partenaire.

Audrey Fleurot a proposé le nom de son partenaire

Invitée dans l'émission de Pascal Nègre sur RFM ce dimanche 25 avril, Audrey Fleurot s'est expliquée : "Je n'avais pas envie de m’embarquer dans cette aventure sans connaître l’acteur qui allait jouer mon partenaire. C’est pour cela que je me suis permise de proposer Mehdi". "Et heureusement, TF1 a été complètement emballée par l’idée. Donc j’étais très contente. Les quelques éléments que j’ai pu bétonner, je l’ai fait, et mon partenaire principal c’était important", a-t-elle ajouté. Satisfaite du résultat, l'actrice a évoqué l'alchimie dans leur duo : "On n'a pas du tout révolutionné le duo comique mais c’est exactement ça, c’est l’auguste et le clown blanc : on marche en opposition. C'est elle qui va dire une connerie et lui va faire une tête consternée. Ce qui me plaît c’est que c’est un duo qui est à l’inverse, entre le féminin et le masculin. Et je trouve ça plus moderne de le faire dans ce sens là".

Par Marie Merlet