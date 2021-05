HPI : La série avec Audrey Fleurot renouvelée pour une deuxième saison

Le 29 avril dernier, TF1 lançait sa toute nouvelle série, HPI. Dans cette fiction, Morgane Alvaro, jouée par Audrey Fleurot, est une mère célibataire au QI de 160. Etant un haut potentiel intellectuel, elle se fait embaucher en tant que consultante auprès des policiers lillois. Et dès le lancement de la série, le succès a été au rendez-vous puisque les épisodes 1 et 2 ont été regardés par 11,5 millions de téléspectateurs. Une très bonne nouvelle pour la chaîne : "La série a battu tous les records en réalisant le meilleur lancement pour une série française depuis Dolmen, en 2005". Face aux audiences, TF1 a donc pris la décision de renouveler la série pour une deuxième saison alors que les derniers épisodes de la saison 1 ne seront diffusés que le 20 mai dernier : "C'est en cours d'écriture", a révélé Patrick Onfray, producteur exécutif de HPI, auprès de nos confrères de La voix du nord.

Bonne nouvelle pour les fans

Patrick ONfray a poursuivi : "Difficile de garder le secret puisqu'on a commencé à prévenir les techniciens". Ainsi, les repérages des lieux et des décors devraient commencer en août, tandis que le tournage de la seconde saison devrait débuter dès la mi-octobre pour durer jusqu’à mi-février. Les fans pourront retrouver le commissariat rue de Trévisse à Lille, ainsi que le pavillon de Audrey Fleurot dans le lotissement de Wattignies. De son côté, Audrey Fleurot s’est confiée à La Voix du nord il y a quelques jours sur son personnage assez décalé : "Elle faisait écho à plein de choses, et je sentais que je pourrais me l’approprier et en faire un peu mon clown".

Par Alexia Felix