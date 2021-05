HPI : La série de TF1 enchaîne les records

TF1 a créé la surprise en proposant aux téléspectateurs une toute nouvelle série, HPI. Et pour mettre à l’honneur les personnes à haut potentiel intellectuel, la chaîne a fait appel à l’actrice Audrey Fleurot pour incarner le rôle principal, Morgane une femme de ménage au sein d’un commissariat et maman de trois enfants qui possède un QI de 160. Et depuis son lancement, la série ne cesse d’enchaîner les records. Ainsi, le 29 avril dernier, les deux premiers épisodes ont rassemblé en moyenne 9,3 millions de téléspectateurs soit 40,1% du public, un record pour la chaîne depuis le lancement de "Clem" en 2010. Et en ajoutant les visionnaires en replay, les chiffres s’élèvent au total à 11,5 millions pour le premier épisode, et 11,3 millions pour le second. Selon TF1, le lancement de HPI est le meilleur lancement pour une série française toutes chaînes confondues depuis "Dolmen" en 2005.

Une saison 2 déjà prévue

Et le succès s’est poursuivi pour la série. Selon d’autres chiffres, les épisodes 3 et 4 ont réalisé la 2e meilleure audience de l’année 2021, soit 10,5 millions de téléspectateurs, derrière une allocution du président Emmanuel Macron. HPI devient aussi la 3e série la plus regardée dans les principaux pays européens. Face à cet immense succès, TF1 a pris la décision de renouveler la série pour une seconde saison : "C'est en cours d'écriture. Difficile de garder le secret puisqu'on a commencé à prévenir les techniciens", a fait savoir Patrick Onfray, producteur exécutif de HPI, auprès de nos confrères de La voix du nord. Les repérages des lieux pour les décors devraient commencer dès le mois d’août, tandis que le tournage devrait débuter dès la mi-octobre 2021 jusqu’au mois de février 2022.

Par Alexia Felix