HPI : Qu’est-ce que le haut potentiel intellectuel ?

TF1 a décidé de mettre à l’honneur le HPI, soit le haut potentiel intellectuel, dans sa toute nouvelle série portant le même nom. Encore assez peu connu en France, le haut potentiel intellectuel est une caractéristique individuelle qui désigne les personnes dont le quotient intellectuel est compris entre 130 et 160, alors que le QI moyen est généralement fixé à 100. En France, les personnes HPI sont assez rares : "Ils représentent, en France et partout dans le monde, seulement 2,28% de la population (un peu plus de 1,5 million de personnes en France). Pour donner une idée plus précise, cela représente ainsi moins d'un enfant par classe", a expliqué Nathalie Boisselier, psychologue et psychothérapeute, au site "Le Journal des Femmes". Les personnes HPI sont capables de réfléchir rapidement sur plusieurs sujets, et se montrent également plus créatifs.

"Les personnes HPI ont beaucoup de facilités"

Si les personnes HPI peuvent avoir une vie tout à fait normale, elles peuvent avoir en revanche des problèmes avec l’autorité : "Les personnes HPI ont un problème avec l’autorité. Surtout s’ils jugent cette autorité non pertinente. Par exemple, en classe, un enfant ne va pas écouter son maître et va le trouver incompétent parce qu’il n’apprendra pas suffisamment de choses", a expliqué à "France Info" Fanny Nusbaum, docteure en psychologie et elle-même HPI. Cette dernière a également expliqué que les HPI ont des compétences dans tous les domaines : "Les personnes HPI ont beaucoup de facilités dans tout ce qui demande de la réflexion et du raisonnement. Ce n’est pas de l'intelligence, c'est une capacité. Tout comme le musicien aura des capacités en musique et le sportif en sport, le HPI a des capacités en réflexion. Si le haut potentiel intellectuel n’est pas intéressé, il ne retiendra pas".

Par Alexia Felix