Hugo Clément adolescent : Alexandra Rosenfeld dévoile une photo dossier

Sur sa page Instagram, Hugo Clément a annoncé la sortie en format poche de son livre "Comment j'ai arrêté de manger les animaux". C'est en février 2019 que le journaliste avait dévoilé pour la première fois ce tout nouveau projet. Le mois suivant la commercialisation de son ouvrage, il s'était confié sur Radio FG, révélant les raisons qui l'ont poussé à stopper sa consommation de viande. "J'ai arrêté la viande parce que j'ai appris des informations que je ne connaissais pas et c'est le cas de la plupart des gens sur ces sujets-là. On ne sait pas ce que ça implique la production de viande et de poisson à grande échelle", commençait-il.

Et de poursuivre : "En découvrant ces chiffres, ces données, je me suis dit que c'était complètement dingue et que je ne pouvais pas continuer à participer à ce truc-là et j'ai décidé de mettre ces informations sous les yeux du grand public. L'idée, ce n'est pas de donner des leçons, c'est juste de dire : 'Voilà comment ça se passe et après vous vous faites votre opinion et vous décidez dessus' (...) L'essentiel, c'est d'en parler dans le débat public".

"Un ado plein d'avenir"

Côté vie privée, Hugo Clément file toujours le parfait amour avec Alexandra Rosenfeld. Le 3 janvier dernier, ils sont devenus les parents d'une petite fille prénommée Jim. Sur Instagram, elle n'a pas manqué de poster quelques clichés de leurs premiers instants passés avec leur enfant.

Mais la jolie blonde ne partage pas seulement son quotidien de maman. Elle dévoile aussi des photos dossier de son compagnon sur Instagram. Six mois après avoir partagé avec ses abonnés un cliché du journaliste de 30 ans immortalisé lorsqu'il était enfant, la Miss France 2006 a ressorti des placards une vieille photo datant de son adolescence (voir ci-dessous). En légende, elle a posté le message suivant : "Un ado plein d'avenir". Ce à quoi Hugo Clément a répondu : "Option 1 : ne jamais te laisser seule à la maison - option 2 : brûler les albums photos - option 3 : poursuivre en justice le photographe de ce cliché".

