Hugo Clément : cette décision du gouvernement qui le réjouit

Voilà des années que le journaliste Hugo Clément est engagé dans la défense de la cause animale. Après avoir de nombreuses fois dénoncé les mauvais traitements dans les abattoirs, le chéri d'Alexandra Rosenfeld avait fait sensation en décembre dernier, avec une proposition de rachat d'un zoo. Le jeune homme avait en effet soumis cette idée pour transformer l'établissement en centre de réhabilitation de la faune sauvage.



Pour concrétiser son projet, Hugo Clément n'avait pas hésité à soutenir une opération de levée de fonds lancée par l’association Rewild. L’ONG souhaitait racheter le zoo de Pont-Scorff dans le Morbihan, "pour libérer les animaux sauvages". Déterminé, le journaliste avait finalement réussi à récolter les 600 000 euro nécessaires : "Grâce à votre incroyable mobilisation et au don de Marc Simoncini, les 600 000 euros nécessaires à l’achat du zoo de Pont-Scorff ont été réunis en 5 jours" avait-il lancé sur Instagram.



Aujourd'hui, c'est une autre avancée liée à la cause animale qui réjouit l'ancien acolyte de Yann Barthès. Ce mardi 29 septembre 2020, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé la fin progressive de la présence d’animaux sauvages dans les cirques ainsi que dans les delphinariums. "Il n’est plus responsable de transporter des hippopotames ou des fauves de communes en communes", a-t-elle déclaré, insistant sur le fait que cette décision "n’est en rien une remise en cause de l’existence des cirques".

Hugo Clément réagit sur BFM TV

Suite à cette annonce, Hugo Clément a donc été invité à réagir face à Bruce Toussaint sur le plateau de BFMTV. L'occasion pour le jeune papa de partager sa joie : "C'est une décision qui a déjà été prise par d'autres pays européens. L'élevage des visons pour la fourrure est par exemple déjà interdit en Grande-Bretagne. Les Pays Bas viennent aussi de prendre cette décision donc il était temps que la France s'aligne".



En plus d'avoir pris une grande décision concernant les cirques, Barbara Pompili a également présenté une série de mesures sur le "bien-être de la faune sauvage captive", et également annoncé "sous cinq ans" la fin de l'élevage des visons d'Amérique pour leur fourrure, relevant que "notre époque a changé dans son attitude à l'animal sauvage".





Par E.S.