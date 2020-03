Hugo Clément confiné, il donne de ses nouvelles

Les règles sont strictes. Tout le monde chez soi et personne ne déroge à la règle. C'est donc pour ça que l'émission Touche Pas à Mon Poste est enregistrée depuis le salon de Cyril Hanouna. L'animateur fait donc ses interviews en visioconférence. Et hier soir, il a décidé d'appeler Hugo Clément, qui a récemment sauvé Mike Horn.

Le journaliste de France 2, en couple avec Alexandra Rosenfeld est papa depuis quelques jours. Une période de confinement dans ces situations n'est jamais évidente.

Il a tenu a donné des nouvelles pour le moins rassurante sur leur santé, et ce nouveau mode de vie, confiné.

"Ça va, je suis avec Alex et la petite qui commence à peine de pleurer juste au moment où tu nous appelles" confie-t-il. Hugo Clément donne ensuite son ressenti sur la situation dans laquelle le monde est depuis plusieurs semaines "C'est un peu surréaliste, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Je pense qu'il y aura un avant et un après de ce qui est en train de se passer".

"Je suis inquiet"

"Je suis inquiet pour tous les gens qui meurent et qui vont mourir de cette épidémie et je suis aussi inquiet pour les conséquences que ça va avoir sur des millions de personnes. Je pense que c'est déjà très compliqué avant cette épidémie pour beaucoup en France, et ça va être encore pire malheureusement maintenant".

Le journaliste, qui ne plaît pas à tout le monde, a tenu ensuite à rappeler les règles de sécurité ordonnées par le gouvernement. "On ne sort pas, on a aucun contact avec personne et c'est très important de respecter ça. Je comprends que c'est difficile mais il faut faire confiance aux médecins et ils disent que ce qu'il faut faire, c'est de limiter nos contacts avec l'extérieur. On s'occupe comme on peut, Alex fait du yoga et elle est toute la journée dans le salon à faire des trucs renversés".

Par J.F.