Hugo Clément dans Fort Boyard : ce qu’il a imposé à la production

Il est l’une des célébrités tant attendues de "Fort Boyard". Pour le second épisode de cette 31e saison, Hugo Clément s’attaque pour la deuxième fois au Fort le plus célèbre du petit écran, le 1er août prochain sur France 2. À ses côtés, le journaliste pourra compter sur sa compagne Alexandra Rosenfeld, mais aussi à l’humoriste Gérémy Credeville, l’animatrice Ariane Massenet et l’acteur Florent Peyre. Tous joueront au profit de l’association Matelot de la vie.

Mais avant d'accepter de participer à nouveau au programme, le fervent défenseur de la cause animale a imposé ses conditions. Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, il raconte : “D'un point de vue éthique, je refuse de participer aux épreuves qui impliquent des animaux que ce soit les tigres, les insectes ou les reptiles”.

Bientôt un Fort Boyard sans animaux ?

L’auteur du livre "Comment j’ai arrêté de manger les animaux" continue : “Je n'ai pas envie de m'amuser avec des animaux captifs à qui on ne demande pas leurs avis. J'avais fait cette demande à la production dès ma première participation”. Ainsi, il souligne qu’il ne tente “que les épreuves physiques pour défendre les associations qui œuvrent pour la bonne cause”.

Optimiste, il conclut : “J'ai bon espoir qu'il y ait dans quelques années un Fort Boyard sans animaux, j’ai d'ailleurs fait part de ce souhait à la production ! Selon moi, on n’a pas besoin d'enfermer des tigres pour avoir une super émission télé”.

Par C.F.