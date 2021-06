Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld : 3 ans d'amour, tendre déclaration sur Instagram

Depuis leur rencontre sur le tournage de l'émission "Fort Boyard", Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld ne se sont plus jamais quittés. "Dès qu'on est monté dans la voiture à la gare, je suis tombé amoureux", confiait Hugo Clément au sujet de l'ancienne Miss France. De son côté, Alexandra Rosenfeld disait à Purepeople en 2019 : "C'est arrivé comme ça... Le coup de foudre. Coup de foudre avec l'aide de Valérie Damidot ! Dans l'équipe, Hugo était le seul que je ne connaissais pas. Valérie me disait : 'Tu vas voir, il est super sympa'. Bon, et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa".

Un tatouage similaire symbolique

Ensemble, Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld ont mis au monde une petite fille prénommée Jim. Leur fierté qu'ils dévoilent en partie sur leurs réseaux sociaux respectifs, soucieux de préserver leur intimité. La fille d'Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément est née en janvier 2020. Voilà maintenant trois ans que le couple s'est formé. Pour l'occasion, Hugo Clément a partagé un tendre cliché avec son million d'abonnés sur son compte Instagram. Sur la photo, Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld apparaîssent de dos et dévoilent un tatouage plutôt similaire. En effet, si l'ancienne reine de beauté laisse apparaître une biche sur son bras, le journaliste a opté pour un cerf. Dans les nombreux commentaires sous la photo, de nombreux internautes se sont empressés de féliciter le couple. "Sublime couple", "Félicitations", "Quel magnifique couple vous faites", peut-on lire.

Par Matilde A.