Hugo Clément et Stéphane Bern : leur étonnant projet ne fait pas l'unanimité

Figure phare du paysage médiatique et télévisuel, Hugo Clément s'engage pour la biodiversité. Une prise de position qu'il affirme à travers ses activités professionnelles et personnelles. Ce mercredi 18 décembre, le compagnon d'Alexandra Rosenfeld a choisi de soutenir une opération de levée de fonds lancée par l'association Rewild afin de racheter le zoo de Pont-Scorf, dans le Morbihan. Le but ? Racheter le zoo "pour libérer les animaux sauvages" par la suite. Une initiative à laquelle Stéphane Bern a également choisi d'apporter son soutien. "Mobilisation générale! Aidons Rewild à acheter un zoo pour le transformer en centre de réhabilitation de la faune sauvage. Objectif à terme: libérer le plus possible d’animaux captifs", explique Hugo Clément sur ses réseaux sociaux. Ce projet espère réunir 600 000 euros.

Les réactions s'enchaînent sur la Toile

Si cette démarche en a convaincu plus d'un, de très nombreux internautes ont tout de même taclé les deux animateurs. Sur Twitter, le nom d'Hugo Clément figure désormais parmi les premières tendances en France. "Hugo Clément et Stéphane Bern ne veulent pas racheter la SNCF et la RATP pour 'mettre fin à la grève et libérer les Franciliens pris en otage' ?", "Racheter un zoo ok, mais libérer les animaux c'est pas dangereux pour eux sachant qu'ils ont toujours vécu dans le zoo ?", "La dignité d’Hugo Clément est partie et le voilà qui veut racheter un zoo à la place. Et envoyer des animaux non adaptés à une mort certaine", ont commenté plusieurs Twittos. D'autres sont allés encore plus loin, visant surtout l'ex-journaliste de "Quotidien". "Quel forceur ce Hugo Clément. Il vendrait sa mère pour qu'on lui porte attention. C'est assez pathétique", "Hugo Clément... Ce bien pensant, bobo gaucho fragile... Insupportable", peut-on ainsi lire.

Hugo Clément et Stéphane Bern ne veulent pas racheter la SNCF et la RATP pour « mettre fin à la grève et libérer les franciliens pris en otage » ? https://t.co/OatVHXQZuS — Moscato KiKaDi (@MoscatoKiKaDi) December 18, 2019

Comme Hugo Clément est en TT j'en profite pour poser une question sérieuse. Racheter un zoo ok, mais libérer les animaux c'est pas dangereux pour eux sachant qu'ils ont toujours vécu dans le zoo ? Ce serait pas mieux d'aménager des nouvelles structures/soins pour le zoo ? — Chloé (@BIue_Rain) December 18, 2019

La dignité d’Hugo Clement est partie et le voilà qui veut racheter un zoo à la place. Et envoyer des animaux non adaptés à une mort certaine Eh mercé, try again https://t.co/QN3TrzgETg — Luck (@ALucksTale) December 18, 2019

Je vais racheter le zoo de Pont-Scorff pour y enfermer Hugo Clément et Stéphane Bern — ean-Yves Le Brian (@JY_LeBrian) December 18, 2019

Hugo Clément.... Ce bien pensant ,bobo gaucho fragile..... Insupportable — mi-ka (@kiomick22) December 18, 2019

Quel forceur ce Hugo Clément. Il vendrait sa mère pour qu'on lui porte attention. C'est assez pathétique — Balec (@Gffutur) December 18, 2019

Par Laura C-M