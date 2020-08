Hugo Clément : l’agenda à son effigie cible de critiques

La rentrée scolaire est l’occasion d'acheter des fournitures et notamment des agendas. Mercredi 12 août, un internaute a posté une photo sur Twitter d’un agenda à l’effigie d’Hugo Clément. On y voit le journaliste de France Télévisions l’air concentré. Son nom est écrit en grand et en guise de sous-titre la phrase "Il y a urgence !" apparaît. L’agenda est commercialisé aux éditions Marabout et est vendu au prix de 9,90 euros. La couverture rappelle l’engagement du journaliste pour la cause écologique et la défense des animaux. Si Hugo Clément n’a fait aucun commentaire sur la sortie de cet agenda, cette initiative est loin de faire l’unanimité.

Il est une nouvelle fois la cible de critiques

Le compagnon d’Alexandra Rosenfeld s’engage vivement dans la lutte contre les violences faites aux animaux et pour la protection de la planète. Il a d’ailleurs écrit un livre intitulé "Comment j’ai arrêté de manger les animaux". Mais la sortie de l’agenda 2021 à son effigie est critiquée par de nombreux internautes qui estiment que cela ne va pas avec les convictions du jeune homme. Cible de fréquentes critiques sur Twitter, Hugo Clément l’est une nouvelle fois à la suite de la commercialisation de l’agenda : "Sur le site de la Fnac on peut acheter un agenda 'Hugo Clément'. Ça marche comment ? Tous les jours t’as une petite leçon de morale ?", "L’activisme d’Hugo Clément, il est en carton comme sa couverture", "Combien d’arbres déracinés pour voir Hugo Clément sur un agenda qui finira à la poubelle en juin 2021 ?", "Dans la lignée des futurs hommes providentiels écolos éclatés qu’on va vouloir nous imposer aux élections : Hugo Clément", peut-on lire sur Twitter.

Dans la lignée des futurs hommes providentiels écolos éclatés qu'on va vouloit nous imposer aux élections: Hugo Clément (retenez bien ce tweet ) https://t.co/JpK3KKQscw — Emma from the thousand lakes (@EmmaLaChocovore) August 12, 2020

Imagine tu rentres en cours et tu vois un boug avec l agenda de Hugo Clément mdr https://t.co/NWoQF3eu9W — nthn.rgd2k (@brodiedubat7) August 13, 2020

Combien d'arbres déracinés pour voir Hugo Clément sur un agenda qui finira à la poubelle en juin 2021 ? pic.twitter.com/WzHGBeEAiq — Aитнσич Bαcσи (@anthonybacon) August 13, 2020

Par Non Stop People TV