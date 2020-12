Hugo Clément menacé de mort : la justice se saisit de l’affaire

"Sinon, il y a une solution plus radicale pour tous ces fils de p***. On va trouver leur adresse et on va leur régler leur compte. Je suis de plus en plus déçu par cette corporation de nuisibles, et j'ai de plus en plus des envies d'Hitler". Voici ce qu'avait tweeté en 2019 un internaute en mentionnant Hugo Clément. Avant d’ajouter : "Trouvez-nous l'adresse de Hugo Clément svp". Des menaces qui ont poussé le journaliste à porter plainte contre son auteur âgé de 30 ans.

Convoqué, après que ses données personnelles aient été dévoilées par le réseau social, l’homme a expliqué s'est expliqué face aux enquêteurs : "J'ai écrit ces posts en réaction aux informations impliquant la Ligue du LOL. En aucun cas il n'aurait fallu prendre ce texte au pied de la lettre. Je reconnais que c'est extrêmement grossier mais ce n'est pas habituel chez moi […] Je regrette infiniment la publication de ces posts qui ont été écrits sous le coup de la colère", rapporte Le Parisien. Mais ces explications n’auront pas suffi pour échapper à un procès.

Un Lorrain accusé d'avoir menacé de mort Hugo Clément

Alors que l’audience aurait dû se tenir le 25 mars dernier, celle-ci a été annulée. Et ce jusqu'à ce que Le Parisien ne demande à revoir le dossier, ce qui aurait poussé la justice à revenir sur décision. De quoi agacer l’avocat d’Hugo Clément, Me Tolédano : "Cela pose un problème d'égalité des citoyens devant la justice. On ne devrait pas avoir besoin de relations pour obtenir justice. C'est navrant". En mars 2021, un Lorrain accusé d'avoir envoyé un message privé injurieux et menaçant au journaliste de France 2 sera lui aussi jugé à Metz (Moselle).

Par C.F.