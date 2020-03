Hugo Clément : pourquoi le journaliste ne plaît pas à tout le monde

Voilà huit ans qu’Hugo Clément est journaliste. S’il a fait ses armes de reporter à France 2 après avoir remporté la bourse Jeanne d’Arcy, c’est en intégrant en 2015 "Le Petit Journal" de Yann Barthès qu’il se fait connaître du grand public. Son style direct et sa manière d’incarner les sujets font mouche. Son passage à "Quotidien" en 2016 fait également grand bruit, des militants politiques de droite fustigeant notamment sa manière de couvrir la campagne présidentielle et notamment l’affaire Fillon. En 2017, Hugo Clément intègre Konbini. Un recrutement qui lui a valu de devenir la tête de turc de nombreux internautes. Premièrement parce que sa participation à une publicité bénévole pour une marque de vêtements lui a été reproché. Deuxièmement parce que le journaliste et son comparse Martin Weill ont été accusé de blagues racistes et d’appels malveillants par une ancienne de leur camarade de l’ESJ Lille, Nassira El Moaddem. En 2018, un papier de Libération égratigne fortement le personnage. Le surnom "Ego Clément" est même cité par des sources de chez Bangumi (la société de production de "Quotidien").

Un engagement revendiqué

Jalousie ou pas, le journaliste a su faire oublier ces polémiques. Il est de retour sur France 2 depuis la rentrée 2019 avec une toute nouvelle émission "Sur le front", un magazine de reportages sur les conséquences du réchauffement climatique. Là encore, son émission fait réagir. La cause ? Son engagement, son parti pris complètement assumé. "L’objectivité absolue, je n’y crois pas. On se laisse influencer et on n’est pas imperméable, je crois à la maîtrise de la subjectivité. Rester honnête, c’est le plus important. Moi ce que je peux faire, c’est des reportages qui font évoluer des situations, des réactions et qu’il se passe quelque chose après", répond à ce sujet Hugo Clément, en couple avec l'ancienne Miss Alexandra Rosenfeld dans les colonnes du Parisien ce mois-ci.

