Hugo Clément : Sa participation à Fort Boyard scandalise la Toile

Hugo Clément a fait son grand retour dans "Fort Boyard", ce samedi 1er août 2020. Pour deuxième participation, le journaliste était avec sa compagne Alexandra Rosenfeld qu’il a rencontrée grâce à l’émission estivale de France 2. Pourtant son apparition a agacé les internautes. Pour certains, les jeunes parents en ont trop fait autour de leur couple, pour d’autres l’auteur du livre “Comment j’ai arrêté de manger les animaux” a fait preuve “d’hypocrisie”, et pour cause… Fervent défenseur de la cause animale, Hugo Clément a annoncé sur compte Instagram avant le début de l'émission : “Comme lors de ma première participation il y a deux ans, j’ai refusé de prendre part aux épreuves impliquant des animaux”.

En légende d’une photo de lui et de sa compagne prise lors d’une épreuve, il a ajouté: “Vous connaissez mes convictions à ce sujet : je suis farouchement opposé à la captivité d’animaux sauvages dans un but de divertissement, comme c’est le cas sur le Fort”. Estimant que “des tigres n’ont rien à faire derrière des barreaux au milieu de l’océan et les reptiles ou les insectes ne sont pas des objets avec lesquels j’ai envie de jouer”, il a expliqué avoir mis “ce problème en lumière dans la presse et le débat a été ouvert”. “Sans attendre le référendum, je milite activement pour obtenir un 'Fort Boyard' sans animaux le plus rapidement possible. J’ai fait part de ce souhait à la production. Nous n’avons pas besoin d’animaux pour faire une super émission de télévision”, a-t-il conclu.

Les internautes dézinguent Hugo Clément

Malgré cette explication, le journaliste a été la cible de nombreuses critiques sur Twitter. “Je meurs, Hugo Clément il nous fait des vidéos Konbini larmoyantes pour parler de l'élevage de poulets en batterie, par contre, participer à Fort Boyard où des putains de TIGRES sont détenus sous calmants dans un fort de béton, aucun problème, c'est parti ils sont où les chatons”, écrit un internaute. “Hugo Clément participe pour la 2ème fois à 'Fort Boyard' pour mettre en lumière le problème des animaux dans l'émission… Prochaine étape ? Participé à une chasse à la baleine ?” ou encore “Le gars est tiraillé entre ses convictions en papier mâché et la thune que Fort Boyard lui tend pour participer” et “Je pense que quand on défend les animaux on ne vient pas du tout à 'Fort Boyard'... là c'est vraiment pour se montrer…” et “Hugo Clément est contre les animaux présents dans 'Fort Boyard', mais participe à l'émission. Bientôt il va dire qu'il est contre les Miss France “, peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Face à tous ces messages, un utilisateur du réseau social pointe du doigt toutes ces remarques : “Hugo Clément, il harcelait les Maghrébines à son école de journalisme, il mettait La Zoubida quand elles entraient en salle de cours, […] mais vous ça vous énerve encore plus qu'il fasse Fort Boyard avec trois tigres enfermés”. En 2019, la journaliste Nassira El Moaddem accusait Hugo Clément de l’avoir harcelée lors de leur cursus à l’ESJ Lille. Son ancien camarade s’est défendu en prétextant des “idioties d’étudiant”. Un autre internaute s’indigne carrément : “De 1 Hugo Clément harcelait dans son passé des femmes d’origine maghrébines, de 2 il est un donneur de leçon et de 3, il nous bassine avec son combat contre les animaux en cirque et émission télé. Faire 'Fort Boyard', une émission où il y a des animaux, c’est vraiment se foutre de nous”.

