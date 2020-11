Hugo Clément : Sa tendre déclaration à Alexandra Rosenfeld pour son anniversaire

C’est en 2018 sur le tournage de Fort Boyard pour France 2 que Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld ont eu un véritable coup de foudre. Et depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour et vivent un vrai bonheur depuis l’arrivée de leur petite fille, Jim. En février dernier, Alexandra Rosenfeld avait fait des confidences à nos confrères de Télé Loisirs sur une possible demande en mariage de la part d’Hugo Clément : "Je ne suis pas demandeuse du tout. Il a peur que je dise 'non', alors que je dirais 'oui' bien entendu. Je ne suis pas une grande romantique. Je m'en fous du mariage. Je sais qu'on s'aime et je n'ai pas besoin de ça. Je ne lui mettrais donc pas la pression, bien au contraire". En attendant une possible union entre les deux amoureux, Alexandra Rosenfeld fête ce lundi 23 novembre ses 34 ans.

Déclaration d’amour pour son anniversaire

A l’occasion de l’anniversaire de sa compagne, Hugo Clément s’est emparé de son compte Instagram pour faire une touchante déclaration d’amour à la jeune maman en légende d’une photo de l’ancienne reine de beauté : "Il y a des êtres qui justifient le monde", a écrit le journaliste en légende, citant Albert Camus. En plus de cette déclaration d’amour, les internautes ont eu droit à une photo souvenir de la part d’Alexandra Rosenfeld, sur laquelle elle apparait enfant : "Même bouille, même coupe", "Déjà la frange", "Top mimi, bon anniversaire", "Happy you", "Plein de belles choses et de baisers", "Joyeux anniversaire Alexandra, ne change rien", ont rapidement réagi les internautes.

Par Alexia Felix