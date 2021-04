Hugo Clément : son amusante réponse à l'un de ses détracteurs

Cela fait de nombreuses années maintenant qu'Hugo Clément livre un combat acharné pour l'écologie mais également pour la protection des animaux. Un combat essentiel qui ne fait pourtant pas l'unanimité. En effet, l'ancien journaliste de Quotidien est souvent menacé comme il l'avait confié au micro d'Eric Dussart dans "On refait la télé" sur RTL le 22 février dernier. "Ça nous arrive bien sûr de recevoir des menaces. Après, nous on va sur un sujet puis on rentre chez nous. Les gens qui sont vraiment les plus exposés aux menaces sont ceux qui vivent sur place, qui toute l’année sont au contact de leur combat et qui eux ne peuvent pas rentrer".

"'Je l'ai bien eu ce bobo !"

Face à l'importance de ces menaces, Hugo Clément avait décidé de porter plainte. L'un des agresseurs avait présenté ses excuses au journaliste sur les réseaux sociaux. Mais l'ami de Martin Weill semble décidé à ne plus se laisser faire !

Depuis quelques jours maintenant, une étonnante vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Sur cette dernière, on voit un jeune homme qui se filme dans une librairie en train de retourner les couvertures des livres du journaliste. Sur la première vidéo diffusée en mars dernier il retourne le livre "Comment j'ai arrêté de manger de la viande". Dans une autre publiée ce mercredi 28 avril il s'en prend au livre "Journal de guerre écologique" qu'il a accompagné de la légende suivante : "Cette inculture est non-essentielle".

Une attaque qui a visiblement amusé le principal intéressé. Sur Twitter, Hugo Clément a reposté la vidéo et en a profité pour répondre à son détracteur : "Je l'imagine, tout excité, téléphone en main, le pouls rapide, regardant autour de lui pour ne pas “se faire prendre”, persuadé d'être subversif, et sortant de la librairie tout sourire en se murmurant à lui-même : 'Je l'ai bien eu ce bobo !' A quoi tient le bonheur !" a-t-il écrit.

Je l'imagine, tout excité, téléphone en main, le poul rapide, regardant autour de lui pour ne pas "se faire prendre", persuadé d'être subversif, et sortant de la librairie tout sourire en se murmurant à lui-même "je l'ai bien eu ce bobo !".



A quoi tient le bonheur ! https://t.co/jIaaIL4Eps — Hugo Clément (@hugoclement) April 28, 2021

Par J.F.