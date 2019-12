Hugo Clément : son projet de rachat d'un zoo cartonne !

"Mobilisation générale! Aidons Rewild à acheter un zoo pour le transformer en centre de réhabilitation de la faune sauvage", lançait Hugo Clément sur ses réseaux sociaux. Le 18 décembre dernier, le journaliste choisissait de soutenir une opération de levée de fonds lancée par l’association Rewild. L’ONG souhaitait racheter le zoo de Pont-Scorff dans le Morbihan, "pour libérer les animaux sauvages". D’autres personnalités comme Stéphane Bern ou encore Pierre Niney avaient rejoint le compagnon d’Alexandra Rosenfeld. Ce projet espérait réunir la somme de 600 000 euros… et n’avait pas convaincu grand monde sur la Toile.

Les dons toujours bienvenus

Samedi 21 décembre, Marc Simoncini, fondateur du site de rencontres Meetic, a rejoint la mobilisation en offrant la somme de 250 000 euros. Un sacré coup de pouce qui a permis à la cagnotte de dépasser son objectif. Au total, ce sont 650 000 euros qui ont été récoltés. Rewild avait jusqu'au 31 mai 2020 pour réunir la somme nécessaire. Une bonne nouvelle pour Hugo Clément. "C’est énorme", a-t-il écrit sur son compte Twitter, dimanche 22 décembre. "Grâce à votre incroyable mobilisation et au don de Marc Simoncini, les 600 000 euros nécessaires à l’achat du zoo de Pont-Scorff ont été réunis en 5 jours", peut-on lire ensuite. Pierre Niney s’est également réjoui sur le réseau social à l’oiseau bleu. "Après les 500 hectares de nature il y a un mois… On a réussi à acheter un zoo pour soigner et libérer les animaux", a fait savoir le comédien de 30 ans. Si le don considérable de Marc Simoncini a permis à l’association Rewild d’atteindre et de dépasser son objectif, la cagnotte restera ouverte "pour financer les travaux et soins les plus urgents", comme l’a précisé Hugo Clément. "L'urgence, c'est de réaménager les lieux pour que les animaux aient de meilleures conditions. Nous allons aussi mener un check-up de santé de tous les animaux", a expliqué Lamya Essemlali, co-présidente de Rewild, à nos confrères de BFMTV.

Hugo, je m’engage à compléter avec la somme nécessaire en fin de collecte. Vous pouvez donc considérer que le zoo est racheté. @Rewild_rescue MP https://t.co/h0CUTHK8QA — Marc Simoncini (@marcsimoncini) December 21, 2019

C’EST ÉNORME ! Grâce à votre incroyable mobilisation et au don de @marcsimoncini, les 600 000 euros nécessaires à l’achat du zoo de Pont-Scorff ont été réunis en 5 jours ! La cagnotte reste ouverte pour financer les travaux et soins les + urgents : https://t.co/BPp2nvkkk8

MERCI — Hugo Clément (@hugoclement) December 22, 2019

Après les 500 hectares de nature il y a un mois....

On a réussi À ACHETER UN ZOO pour soigner & libérer les animaux !!!

Merci et Bravo a tou(te)s et à @marcsimoncini !

La cagnotte reste ouverte pour financer les travaux & soins les + urgents : https://t.co/oBms46zDEb — Pierre Niney (@pierreniney) December 22, 2019

