Hugo Clément souvent victime de menaces, il raconte

Depuis quelques années, Hugo Clément est connu pour ses enquêtes pointues, notamment en ce qui concerne les animaux. Ainsi dernièrement, le journaliste s’est illustré dans un reportage poignant sur les actes de maltraitance contre les animaux au sein du parc du Puy du Fou. Mais si Hugo Clément aime par dessus tout son métier, il doit régulièrement faire face à quelques perturbations. Invité ce weekend sur les ondes de RTL, Hugo Clément a révélé dans "On refait la télé" être parfois victime de menaces ainsi que son équipe : "Ça nous arrive bien sûr de recevoir des menaces. Après, nous on va sur un sujet puis on rentre chez nous. Les gens qui sont vraiment les plus exposés aux menaces sont ceux qui vivent sur place, qui toute l’année sont au contact de leur combat et qui eux ne peuvent pas rentrer".

"ça m’arrive d’avoir peur"

Face à ces attaques, Hugo Clément n’a pas caché avoir peur : "Bien sûr, ça m’arrive d’avoir peur pendant les reportages, et je pense qu’il est sain d'avoir peur parce que ça évite aussi certaines erreurs. Il faut marcher au feeling. Il y a des moments où on a peur et où on y va pas. On se préserve. Le plus important, c'est la sécurité de l'équipe. Mais ça ne nous empêche jamais de mener les enquêtes à bien". Malgré tout, Hugo Clément compte bien continuer son travail, d’autant plus qu’il a eu droit aux éloges de la part de Yann Arthus-Bertrand. Ce dernier s’est confié à Jordan de Luxe le 4 février dernier dans l’émission "L’instant de Luxe" sur le travail de son confrère concernant la cause animale et l’environnement : "C'est un très bon journaliste, très engagé, j'adore ce qu'il fait. Il est venu à la Fondation 'GoodPlanet' (...) pour montrer son premier sujet. Il est très engagé et formidable. Je ne suis pas du tout en compétition avec lui. Il est animé, encore plus radical que moi sur les eaux, il est formidable. En ce moment, il y a quand même une sorte d'inquiétude, de prise de conscience et de colère de beaucoup de jeunes sur ce qu'il se passe en ce moment. Il fait partie de cette bande-là".

Par Alexia Felix