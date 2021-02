Hugo Clément : Yann Arthus-Bertrand juge son travail en faveur de l'écologie (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe présente quotidiennement son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Ainsi, l'animateur reçoit de nombreuses personnalités pour échanger avec elle sur leur actualité, mais aussi sur l'aspect plus intime de leur vie. Récemment, il s'est entretenu avec Popeck. Si l'humoriste de 84 ans a évoqué la fermeture des salles de spectacle à cause de la crise du coronavirus, il a aussi révélé avoir été violé et battu par sa femme.

"En ce moment, il y a toutes ces révélations d'inceste, de viol, et ben moi, pourquoi je me suis marié avec ma femme parce qu'elle m'a violé. J'ai été violé", lâchait-il. Et de poursuivre : "Une fois qu'on a été marié, j'ai eu des coups de pompes dans le c**. Pour ça, elle est forte, elle n'est pas Bretonne pour rien. J'ai porté plainte à la police. Les flics se tapaient sur les cuisses parce qu'une femme battue, on l'a plaint, un homme battu, on en rigole. Et ouais, je suis un homme battu".

"Je ne suis pas du tout en compétition avec lui"

Ce jeudi 4 février, Jordan de Luxe a échangé avec Yann Arthus-Bertrand dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Pendant cet entretien, l'écologiste français a donné son avis sur le travail réalisé par Hugo Clément pour la cause animale et l'environnement. "C'est un très bon journaliste, très engagé, j'adore ce qu'il fait", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Il est venu à la Fondation 'GoodPlanet' (...) pour montrer son premier sujet. Il est très engagé et formidable. Je ne suis pas du tout en compétition avec lui. Il est animé, encore plus radical que moi sur les eaux, il est formidable. En ce moment, il y a quand même une sorte d'inquiétude, de prise de conscience et de colère de beaucoup de jeunes sur ce qu'il se passe en ce moment. Il fait partie de cette bande-là".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV