Ici tout commence : comment la production gère le tournage en pleine crise de la Covid-19 (Exclu vidéo)

En novembre dernier, TF1 a lancé une toute nouvelle série baptisée "Ici tout commence" dans laquelle jouent des personnalités connues telles que Clément Rémiens, Vanessa Demouy ou encore Francis Huster. Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir de nouveaux visages, parmi lesquels celui de Rébecca Benhamour, qui incarne Célia dans l'école de cuisine du chef Auguste Armand. Invitée le 27 novembre dernier dans "Le Débrief de Non Stop", elle a accepté de répondre aux questions de Mickael Dos Santos.

Dans un premier temps, le présentateur a voulu savoir si ça payait bien de jouer dans une série telle qu'"Ici tout commence". "On ne va pas se plaindre. En plus, il y a plein de gens qui ne travaillent pas en ce moment. Je dirais juste qu'on a énormément de chance d'être sur cette série", a-t-elle dit. "Est-ce que c'est plus de 1000 euros le cachet par jour ?", a-t-il relancé. "Ça dépend pour qui, selon la notoriété du comédien. Par exemple, Francis Huster, qui est arrivé sur la série, je comprends qu'il soit plus payé que moi, c'est complètement normal. Puis c'est très bien comme ça", a-t-elle répondu.

Des cas de Covid-19 détectés sur le tournage ?

Le tournage de la série continue malgré la pandémie de coronavirus. Quel dispositif sanitaire la production a-t-elle mis en place pour veiller au respect des règles sanitaires ? "On est tellement de comédiens que même s'il y avait des cas de Covid, ils seraient isolés directement. On est testés tous les matins, donc s'il y a un problème, on ne tourne pas. On nous teste tout de suite avant qu'on tourne, surtout si en plus on a des scènes d'amour ce qui arrive très souvent dans 'Ici tout commence'. Si l'autre personne ne veut pas qu'on fasse cette scène, on ne l'a fait pas (...) Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème et c'est pour ça qu'on tourne encore parce qu'on fait hyper attention", a confié Rebecca Benhamour.

Elle a raconté ensuite une journée classique de tournage pour "Ici tout commence". "On a un rythme très intense, comme c'est une quotidienne. On peut tourner jusqu'à 8 ou 9 séquences par jour (...) de 8h à 18h30 dans une journée", a-t-elle conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV