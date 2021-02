Ici tout commence - Sarah-Cheyenne Santoni : comment elle s'est préparée à jouer une malvoyante (Exclu vidéo)

En novembre dernier, TF1 a lancé une toute nouvelle série baptisée "Ici tout commence" dans laquelle jouent des personnalités connues telles que Clément Rémiens, Vanessa Demouy ou encore Francis Huster. Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir de nouveaux visages, parmi lesquels celui de Rébecca Benhamour, qui incarne Célia dans l'école de cuisine du chef Auguste Armand. Invitée le 27 novembre dernier dans "Le Débrief de Non Stop", elle en avair dit plus sur le dispositif sanitaire mis en place pour lutter contre le coronavirus.

"On est tellement de comédiens que même s'il y avait des cas de Covid, ils seraient isolés directement. On est testés tous les matins, donc s'il y a un problème, on ne tourne pas. On nous teste tout de suite avant qu'on tourne, surtout si en plus on a des scènes d'amour ce qui arrive très souvent dans 'Ici tout commence'. Si l'autre personne ne veut pas qu'on fasse cette scène, on ne l'a fait pas (...) Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème et c'est pour ça qu'on tourne encore parce qu'on fait hyper attention", disait-elle.

"Je me suis concentrée sur le toucher..."

Vendredi 29 janvier, Mickael Dos Santos a reçu une autre actrice de la série "Ici Tout commence". Il s'agit de Sarah-Cheyenne Santoni qui incarne le personnage d'Elodie dans la fiction de TF1. Comment elle s'est préparée à incarner une élève malvoyante ? "Vu que je savais que ça se passait dans une école de cuisine (...) je me suis éclatée à travailler à l'aveugle dans ma propre cuisine (...) Je voulais vraiment fermer mes yeux, je me suis concentrée sur le toucher (...) J'ai vraiment appris à être très sensible à ce que j'entend, à ce que je touche. J'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a cet handicap là", a-t-elle dit au présentateur.

A-t-elle cotôyé des personnes malvoyantes pour coller au mieux à son personnage ? "Oui. J'ai contacté une association à Montpellier (...) J'ai rencontré des personnes qui sont malvoyantes et d'autres personnes aveugles. Et elles m'ont bien dit de faire la différence entre ces deux handicaps-là. Ce n'est pas du tout la même chose quand on est malvoyant et quand on est aveugle. Aveugle, c'est qu'on ne voit pas du tout. Malvoyant, on distingue un petit peu", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV