Igor et Grichka Bogdanoff : la somme folle que leur rapportent leurs livres (exclu vidéo)

Animateurs de télévisions, producteurs, essayistes, vulgarisateurs de la pensée scientifique, Igor et Grichka Bogdanoff jouent sur plusieurs tableaux. Qu’ont-ils gagné grâce à leur longue carrière ? Jordan de Luxe leur a posé la question sur Non Stop People. Aujourd’hui, les plus célèbres jumeaux du PAF gagnent de l’argent grâce à leurs livres. Les frères indiquent ainsi recevoir une belle somme d’argent comme à-valoir sur les droits (une sorte d’acompte ndlr) pour eux deux. "L’éditeur qui a une idée à peu près correcte du nombre de livres qui vont être vendus, nous dit ‘voilà, on va offrir 40,50, 60000 euros", explique Grichka Bogdanoff. "L’à-valoir le plus important a été de 180 000 euros à deux", souligne Igor Bogdanoff. "C’est proportionnel au nombre de ventes" tient-il également à ajouter. De belles sommes à additionner donc avec ce qu’ils touchent une fois les livres mis en vente.

Les jumeaux dépensiers ?

Malgré de belles rentrées d’argent, les frères Bogdanoff assurent ne pas être dépensiers. "On ne calcule pas. On vit le jour le jour. On n’a pas de stratégie qui consiste à accumuler. On n’accumule pas parce que finalement on n’a pas de croyance sur l’argent", expliquent les jumeaux sur le plateau de "L’instant de Luxe". "On n’est pas installé dans cette conversion immédiate entre argent et pouvoir ou l’argent et la possession", ajoutent les scientifiques impliqués dernièrement dans une affaire d’escroquerie. "Ce n’est pas quelque chose qui nous motive, l’argent n’a pas vraiment d’importance, c’est pour cela qu’on n’en a pas", lâchent les jumeaux non sans une certaine ironie.

Par Ambre L