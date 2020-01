Incendies en Australie : Kylie Jenner gaffe en défendant les animaux

L’Australie est ravagée par les flammes. Depuis septembre, la terre brûle. Actuellement, près de 500 millions d’animaux sont morts, 24 personnes au moins seraient décédées et des milliers d’habitations ont été détruites. Les célébrités se mobilisent pour tenter de venir en aide à la population australienne. À l’image de Chris Hemsworth. L’acteur australien et sa femme Elsa Pataky ont versé un million de dollars australiens pour combattre cette catastrophe écologique. "Comme vous, je veux soutenir la lutte contre les incendies d’Australie. Ma famille et moi contribuons à hauteur d’un million de dollars. J’espère que vous pourrez participer aussi. Chaque centime compte, donc tout ce que vous pouvez rassembler est grandement apprécié", indique-t-il dans une vidéo postée sur Instagram ce mardi 7 janvier.

La milliardaire pointée du doigt pour ses goûts de luxe

Kylie Jenner a également souhaité sensibiliser sa centaine de millions d’abonnés sur Instagram au sort des animaux en Australie. À ce jour, près de 500 millions d’animaux sont morts et plus "d’un milliard" d’entre eux, toutes espèces confondues, seraient menacés selon un professeur de l’université de Sydney. Postant une photo d’un koala porté par un pompier, la petite sœur de Kim Kardashian a écrit "près d’un demi-milliard d’animaux ont été tués en Australie. Cela me brise le cœur". Excepté que quelques heures plus tard, la jeune milliardaire a posté une photo de ses chaussures, des claquettes Louis Vuitton faites en véritable fourrure. Une maladresse qui n’est pas du tout passée auprès de plusieurs internautes. Beaucoup de twittos se sont également insurgés de l’attitude des Kardashian vis-à-vis de leurs goûts de luxe pas du tout en adéquation avec les causes que la célèbre famille défend.

Eat the rich pic.twitter.com/JSxdMTTY8h

— Hugh Thanasia (@Lithunium_Snow) January 5, 2020

Kylie Jenner qui appelle aux dons pour les animaux grillés en Australie pour poster ses chaussons en FOURRURE 3 stories plus loin... quelle époque on vit quand même — (@mike_stnm) January 6, 2020

