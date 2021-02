Inès (Koh-Lanta) : ses étonnantes confidences sur la chirurgie esthétique

Les cœurs brisés sont de retour ! Dès le lundi 15 février 2021, Tristan ("Love Island"), Jonathan ("Les Anges"), Mélanie ("10 Couples parfaits"), Anthony ("10 Couples parfaits"), Eva ("10 Couples parfaits"), Théo & Cassandra ("La Villa des cœurs brisés 5"), Jérémy ("Love Island"), Clémence (Influenceuse) et Dylan ("Koh-Lanta") se retrouveront dans une sublime villa à Porto-Vecchio (Corse) pour tourner la page de leur passé. Parmi les candidats, Inès ("Koh-Lanta") a accepté de participer aux coachings tant redoutés de Lucie Mariotti. Avant de se confier sur son envie de participer au programme, la belle brune a tenu à "rétablir quelque chose qui se dit beaucoup" à son sujet, auprès de Voici.

"Je n’ai jamais dit que je ne ferais jamais de télé ! J’ai dit que je ne ferai pas 'Les Anges'. Je n’ai jamais dit que j’étais fermée à la télé, que ce soit téléréalité ou autres programmes qui pourraient me plaire. Tant que ça me correspond, je n’y vois pas d’inconvénient", a expliqué l'aventurière. Celle qui a marqué sa saison de "Koh-Lanta : l’iles des héros" est revenue sur ses complexes qui lui gâchent la vie "au quotidien". "Je ne supporte pas ce que je suis", a confié l'infirmière qui avait poussé un coup de gueule contre Emmanuel Macron. Si elle assume son physique sur les réseaux sociaux, c’est son visage qui lui pose problème. "C’est très compliqué pour moi ! Je le sais, ma famille me le dit, que je peux plaire aux gens mais je ne me plais pas. Vous ne me verrez jamais sans filtre sur Instagram ! Et Dieu sait que Denis Brogniart m’en a mis plein la tête parce qu’il ne supporte pas ça. Jamais vous me verrez poster une photo sans la retoucher".

Inès prête à faire de la chirurgie esthétique ?

Des complexes qui l’ont poussée à envisager une intervention de chirurgie esthétique au cours de l’été 2020. "Je n’ai pas envie de retoucher mon visage et qu’on ne me reconnaisse pas mais j’aimerais déjà enlever des petits défauts que les gens ne voient pas mais moi oui, qui m’ont touchée depuis toute petite". Toutefois, l’opération "n’a pas pu se faire parce que c’est mon corps qui ne veut pas, donc je ne peux pas". Ainsi, Inès a tenté de s'en sortir "par divers moyens, par le sport ou des aides psychologiques". "Ça n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, j’arrive à un stade où je n’en peux plus ! Je sature ! Je voulais vraiment voir si la méthode de Lucie pouvait m’aider", a ajouté Inès.

Avant de poursuivre : "Même de passer à la télé, on ne dirait pas, mais je pense aux caméras, à l’angle du visage. Mais on va y arriver, il y a des choses plus graves dans la vie". Ainsi, Inès a expliqué avoir hésité avant d’intégrer La Villa : "Ce n’est pas rien d’afficher du jour au lendemain ta problématique de vie. C’est un vrai problème, je vis tous les jours avec ça ! Quand tu n’as pas confiance en toi, tu sais que ça va être compliqué de faire face à des jugements".

Par C.F.