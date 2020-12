Inès Reg partage une photo de son impressionnante perte de poids et dévoile son secret

Inès Reg n’a pas attendu le début de l’année 2021 pour prendre des bonnes résolutions. Ce dimanche 13 décembre 2020, l’humoriste qui a fait sensation en demande à son compagnon de mettre des paillettes dans sa vie est apparue métamorphosée. Sur son compte Instagram, la jeune femme de 28 ans a dévoilé sa silhouette délaissée de quelques kilos à travers un montage photo avant/après. "J'ai commencé la méthode Abura à 76 kilos le 16 juin 2020 et le 16 novembre 2020 j'étais à 61 kilos. Aujourd'hui, je suis à 60 kilos. Je partage avec vous parce que ça m'a changé la vie donc si ça peut changer la vôtre aussi si vous en avez besoin", a-t-elle commencé par écrire.

Inès Reg se sent mieux dans son corps

Si l’humoriste dévoile les résultats de son régime ce n’est pas pour une "histoire de contrat ou d’argent", mais bien parce qu’elle se sent « vraiment mieux" et "heureuse" d’avoir perdu 16 kilos, notamment cet été : "C’est juste un partage d’expérience avec". Pas question pour autant de se priver : "Ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie, je vais manger de Kinder, ça se peut que même un jour je regrossirai. Mais c'est au-delà même de l'apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien, et surtout je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l'aise dans mes vêtements", a-t-elle écrit en story de son compte Instagram.

L’année s’achève donc en beauté pour Ines Reg qui a été victime du coronavirus. À l’instar de nombreux artistes, la jeune femme n’a presque pas pu aller à la rencontrer de son public à la suite du rapport de ses spectacles. Une situation qui l’a touchée au point de faire "​une grosse dépression" lors du premier confinement. Heureusement, la jolie brune a réussi à remonter la pente en se lançant dans un projet de film".

