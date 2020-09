Inès Vandamme toujours en couple avec Gaël, elle affiche leur amour sur Instagram

Découverte par le public lors de sa participation à la saison 10 de Danse avec les stars, Inès Vandamme avait rapidement révélé ne plus être un coeur à prendre : "Je ne souhaite pas donner son prénom et qu'on soit médiatisé. C'est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai envie qu'on protège mon petit couple", avait confié la jeune femme à Voici. Mais quelques semaines plus tard, Inès Vandamme avait finalement dévoilé le visage de son compagnon : "J'attendais le bon moment pour me livrer à ce sujet. J'ai souhaité rester discrète sur ma vie amoureuse. Mais je sais que le bon moment est arrivé. Merci d'être dans ma vie". Inès Vandamme file donc le parfait amour avec Gaël Laudet, un mannequin de l’agence Mad Models.

Un couple très amoureux

Toujours aussi amoureuse, Inès Vandamme fait plaisir à ses abonnés en dévoilant régulièrement sur son compte Instagram des clichés d’elle et de son compagnon. Depuis plusieurs semaines, les internautes peuvent découvrir des clichés du couple visiblement plus heureux que jamais : "Toujours en Thaïlande, toujours au soleil, toujours en amoureux… et vous quel est votre programme en ce début d’année 2020 ?", avait écrit sur le réseau social la jeune femme en janvier dernier. Malgré son passage dans DALS, Inès Vandamme a donc réussi à maintenir son couple. La jeune femme avait d’ailleurs révélé à Gala en novembre 2019 si l’émission de TF1 avait eu un impact sur sa vie de couple : "Pour la vie de couple, on se voit le soir, comme n’importe quelle autre personne qui travaille et qui fait 9h-19h tous les jours. Et il venait lors des primes, le samedi soir. Ce n’est pas plus compliqué que cela. Il y a bien pire que nous. On n’a pas à se plaindre. Ce sont quand même trois mois formidables, donc on essaye d’en profiter à 10 000%".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VANDAMME INÈS (@vandamme_ines) le 17 Janv. 2020 à 3 :32 PST 17 Janv. 2020 à 3 :32 PST

Par Alexia Felix