Ingrid Chauvin absente du tournage de Demain nous appartient : les nouvelles rassurantes

Elle est le visage emblématique de la fiction à succès de TF1, "Demain nous appartient". C'est pourquoi, il y a quelques semaines, Ingrid Chauvin a tenu à tenir ses fans informés de son état. " Vous vous inquiétiez de ne pas avoir de mes nouvelles ou de réponses à vos messages... Je suis désolée, j'ai contracté le méchant virus de la grippe. Je reviendrais dès que j'aurais repris un peu de forces... En attendant je vous embrasse bien fort" confiait l'actrice dans un post Instagram. Quelques jours plus tard, Ingrid Chauvin en disait davantage sur les détails de ce mal qui la ronge : "Après trois semaines compliquées, je peux désormais reprendre des forces à la maison et avec le bon traitement. Alors à très vite de vous retrouver" rassurait-elle.

Ingrid Chauvin "au taquet" !

Ce samedi 25 janvier, dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, Ingrid Chauvin s'est montrée plus rassurante. Alors qu'elle va "beaucoup mieux", la comédienne a révélé qu'elle était "en voie de guérison". "Ce qui m'est arrivé est assez banal : j'ai contracté le virus de la grippe, qui a dégénéré en pneumonie. Mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite et cela s'est transformé en double pneumonie" a-t-elle détaillé. Tombée malade juste avant de partir en vacances à la montagne, en décembre dernier, Ingrid Chauvin est "restée clouée au lit". Mais elle est déjà d'attaque à reprendre le chemin du tournage de "Demain nous appartient" : "Je m'accorde une troisième semaine de récupération et je reviens sur le tournage, fin janvier. Mais je suis déjà en train d'apprendre mes textes. Je suis au taquet ! J'ai même pensé reprendre plus tôt, mais le repos m'est imposé. Après une pneumonie, on reste très fragile, l'immunité est faible. Il y a un moment où il faut apprendre à s'écouter."

Par Sarah M