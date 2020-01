Ingrid Chauvin absente du tournage de Demain nous appartient : les raisons dévoilées

Depuis la diffusion de son premier épisode, le 17 juillet 2017, "Demain nous appartient" cartonne. La fiction de TF1 portée par Ingrid Chauvin rassemble chaque soir un large public. De quoi donner encore plus de notoriété à la comédienne de 46 ans, qui utilise régulièrement sa voix pour porter des combats qui lui sont chers, comme la lenteur des démarches d'adoption à laquelle sont souvent confrontés de nombreux parents. Un sujet qui la touche particulièrement puisque si elle est maman d'un petit Tom, né en 2015, Ingrid Chauvin et son époux Thierry Peythieu rêvent d'adopter un enfant. En 2013, le couple faisait face à une véritable tragédie avec la mort de leur fille Jade, cinq mois seulement après sa naissance, des suites d'une malformation cardiaque.

"Trois semaines compliquées"

Aujourd'hui, Ingrid Chauvin a retrouvé le goût de vivre et cartonne donc dans "Demain nous appartient". Mais ces derniers temps, la comédienne a encaissé un nouveau coup dur qui l'a contrainte à s'éloigner des plateaux de tournage : "Vous vous inquiétiez de ne pas avoir de mes nouvelles ou de réponses à vos messages... Je suis désolée, j'ai contracté le méchant virus de la grippe. Je reviendrais dès que j'aurais repris un peu de forces... En attendant je vous embrasse bien fort" avait-elle communiqué sur Instagram il y a quelques jours. Plus récemment, Ingrid Chauvin en a dit davantage sur son état de santé, là encore sur Instagram : "Après trois semaines compliquées, je peux désormais reprendre des forces à la maison et avec le bon traitement. Alors à très vite de vous retrouver" a-t-elle écrit, faisant savoir qu'elle était victime d'une double pneumonie. Le repos est donc plus que jamais de mise pour Ingrid Chauvin.

Par Sarah M